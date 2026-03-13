Czarnek: Prezydent zablokował możliwość legalnego wzięcia niemieckiej chwilówki

Prezydent Karol Nawrocki ogłosił zawetowanie ustawy dotyczącej programu SAFE. Głowa państwa przedstawiła powody swojej decyzji. – Podjąłem decyzję, że nie podpiszę ustawy, która pozwoli na zaciągnięcie pożyczki SAFE – ogłosił w czwartek prezydent Karol Nawrocki. Jak zaznaczył polityk, "odpowiedzialność za państwo polega na tym, aby spojrzeć na fakty ponad bieżącymi podziałami politycznymi".

Nawrocki zaapelował do wszystkich sił politycznych, aby wspólnie podjąć prace nad przedstawionym przez niego "SAFE 0 procent".

Czarnek komentuje

W piątek rano decyzję prezydenta skomentował wiceprezes PiS, kandydat tej formacji na premiera Przemysław Czarnek. – Na stole mieliśmy dwa rozwiązania. Jedne to niemiecka chwilówka, na nieuczciwych warunkach, zagrażająca naszemu bezpieczeństwu, a drugie to polskie pieniądze przygotowane przez Prezydenta i NBP. Wczoraj wieczorem prezydent zablokował możliwość legalnego wzięcia tej niemieckiej chwilówki, ale na stole leżą pieniądze, które są natychmiast do wykorzystania i są nam konieczne, żebyśmy mogli natychmiast zakupić sprzęt, który jest potrzebny do tego, żeby odstraszyć rosyjskiego agresora – powiedział.

– Nie ma czasu do stracenia. Na szczęście nie można już wziąć legalnie tej niemieckiej chwilówki na absurdalnych zasadach, ale natychmiast trzeba skorzystać z tych pieniędzy przygotowanych przez NBP. Są pieniądze bez warunkowości, bez oprocentowania, bez konieczności zwrotu – na zakup tego, co jest nam niezbędne do naszego bezpieczeństwa – apeluje polityk PiS.

Zwrócił się do przedstawicieli koalicji: – Apeluję do pana Czarzastego, pana Tuska i wszystkich, którzy próbują nieudolnie zarządzać Polską. Jeżeli nie zaczną dzisiaj pracy nad projektem ustawy pana prezydenta, żeby wykorzystać te nasze polskie pieniądze, to od tego momentu jeśli cokolwiek będzie zagrażało bezpieczeństwu obywateli, to będzie ich pełna odpowiedzialność. Jeśli będą chcieli obejść ustawę zawetowaną przez Prezydenta i nielegalnie, na podstawie uchwały RM, zaciągnąć tę nieuczciwą chwilówkę i obciążyć Polaków na długie lata, to będą za to ponosić odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu. Panie Czarzasty, żądamy natychmiastowego rozpoczęcia prac nad prezydenckim projektem ustawy.

