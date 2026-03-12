Komisje za odrzuceniem projektu Ordo Iuris. Podpisało się pod nim 212 tys. Polaków

Połączone sejmowe komisje ds. Dzieci i Młodzieży oraz Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii opowiedziały się za odrzuceniem obywatelskiego projektu ustawy dotyczącej ochrony dzieci przed pornografią w internecie. Autorem jest Instytut Ordo Iuris. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Sejm.

Reprezentujący inicjatywę mec. Rafał Dorosiński zaznaczył podczas prac komisji, że projekt był konsultowany z Komisją Europejską, a zgłoszone przez nią uwagi zostały uwzględnione w formie poprawek. "212 tysięcy osób podpisało się pod przygotowanym przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris projektem ustawy o ochronie dzieci przed pornografią w internecie, a posłowie koalicji rządzącej na pierwszym (!) posiedzeniu komisji zagłosowali za jego odrzuceniem. Nie chcąc nawet rozmawiać o nim – poseł Napieralski szybko zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji! Tak po prostu. Ku uciesze posłów KO, Lewicy i PL2050. Czekamy na głosowanie w Sejmie. Nie poddamy się!" – napisał na platformie X.

Projekt "Stop narkotykowi pornografii" w Sejmie

Projekt zakładał wprowadzenie ograniczeń w dostępie do treści pornograficznych w sieci dla osób poniżej 18. roku życia. Jednym z jego głównych rozwiązań było zobowiązanie administratorów stron internetowych do stosowania skutecznej weryfikacji wieku użytkowników. W przypadku niewdrożenia takich mechanizmów przewidywano możliwość blokady stron przez dostawców internetu oraz uniemożliwienie im korzystania z usług płatniczych.

Podczas głosowania w komisjach za jego odrzuceniem opowiedziało się 16 posłów, przeciw było siedmiu, nikt nie wstrzymał się od głosu. Oznacza to, że po drugim czytaniu komisje będą rekomendować odrzucenie projektu. Pierwsze czytanie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej odbyło się w marcu 2025 r. Wnioskodawcy podkreślali wówczas, że proponowane przepisy miały dotyczyć wyłącznie tych stron internetowych, na których treści pornograficzne stanowią istotną część.

