3 tys. złotych ekstra na dziecko. Atrakcyjna oferta wchodzi w życie

W Wysokiem Mazowieckiem, położonym nad rzeką Brok, mieszka niecałe 9 tys. mieszkańców. Nowy program finansowego wsparcia dla świeżo upieczonych rodziców to odpowiedź na kryzys demograficzny.

Władze wprowadzają świadczenie o nazwie "Wyprawka Wysokomazowieckiego Malucha". Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Radę Miasta pod koniec lutego, na każde dziecko urodzone od 1 stycznia 2026 r. będzie można otrzymać 3 tys. zł. Pieniądze trafią do wszystkich uprawnionych rodzin, bez względu na ich dochody.

"Jeszcze 15 lat temu samo miasto Wysokie Mazowieckie liczyło około 9,6 tys. mieszkańców, a dziś jest u nas zameldowanych prawie 9 tys. osób. (...) Można więc szacować, że liczba mieszkańców naszego miasta w ciągu kilkunastu lat zmniejszyła się 3-5 proc. Nie jest to może jakiś dramatyczny spadek, ale na tyle odczuwalny, że wymaga już wdrażania rozwiązań mających na celu powstrzymanie tego trendu" – powiedział serwisowi portalsamorządowy.pl Jarosław Siekierko, burmistrz Wysokiego Mazowieckiego. "W Wysokiem Mazowieckiem swoją siedzibę ma Grupa Mlekovita, a także kilka innych firm, mamy m.in. basen, kino, dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną, zawsze działały u nas przedszkola i nie było problemów z zapewnieniem w nich odpowiedniej liczby miejsc dla dzieci" – podkreśla burmistrz.

Trzeba spełnić warunki

Aby dostać wsparcie, trzeba spełnić określone warunki. 3 tys. złotych w ramach "Wyprawki Wysokomazowieckiego Malucha", dostaną osoby, które są zameldowane lub faktycznie mieszkają w Wysokiem Mazowieckiem. Konieczne jest również rozliczanie podatku dochodowego w miejscowym Urzędzie Skarbowym – z wpisaną Gminą Miejską Wysokie Mazowieckie jako miejscem zamieszkania.

Na złożenie wniosku przewidziano trzy miesiące od dnia narodzin dziecka. Samorząd przygotował jednak specjalne zasady dla tych, których dzieci urodziły się na początku roku. Jeśli maluch przyszedł na świat między 1 stycznia a 19 marca 2026 r., trzy miesiące na złożenie dokumentów będą liczone dopiero od 20 marca.

Przyjmowanie wniosków rusza w piątek, 20 marca. Dokumenty trzeba złożyć w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Ludowej 15 (pokój nr 1). Więcej informacji na temat programu pod numerem telefonu: 86 275 27 09.

