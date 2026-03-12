Wciąż odnajdują drony z września? Zaskakujące odkrycie pod Koninem

Na terenie kopalni węgla brunatnego w Gałczycach pod Koninem odnaleziono w czwartek bezzałogowy statek powietrzny, tzw. drona.

– Na miejscu teren zabezpieczają policjanci – przekazał "Faktowi" Maciej Święcichowski z biura prasowego wielkopolskiej policji. Jak powiedział, do ujawnienia bezzałogowego statku powietrznego typu dron doszło w czwartek, 12 marca, około godziny 11. – Pracownik kopalni węgla brunatnego w Gałczycach ujawnił bezzałogowy statek powietrzny typu dron. Na miejscu teren zabezpieczają policjanci z Konina i Poznania, o zdarzeniu powiadomiona została prokuratura w Koninie i Kole – informuje Święcichowski.

Z kolei radio RMF FM ustaliło nieoficjalnie, że maszyna wygląda tak jak drony, które we wrześniu ub.r. wleciały do Polski przez wschodnią granicę. Jak informuje policja, w związku z upadkiem drona nie doszło do zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.

– Wszystkie okoliczności będą ustalane – zapewnia Maciej Święcichowski.

W grudniu odnaleziono kolejny rosyjski dron? Mógł przeleżeć w ziemi trzy miesiące

"Części obiektu przypominające drona odkryto w miejscowości Żelizna w powiecie radzyńskim" – poinformowała w grudniu policja. Rzecznik prasowa lubelskiej policji poinformowała, że funkcjonariusze zabezpieczyli teren.

"Dziś około godz. 13.00 w m. Żelizna pow. radzyński, mężczyzna podczas spaceru po lesie zauważył części obiektu przypominające drona" – informowała 14 grudnia 2025 roku lubelska policja. Jak dodano, o sprawie została już powiadomiona Żandarmeria Wojskowa w Białej Podlaskiej oraz Prokuratura Rejonowa w Radzyniu Podlaskim.

Przypomnijmy, że w nocy z 9 na 10 września rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Bezzałogowce bądź ich szczątki zostały znalezione na terenie pięciu województw w miejscowościach: Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki, Zabłocie-Kolonia, Nowe Miasto nad Pilicą, Bychawka Trzecia, między Rabiany-Sewerynów, Czyżów, Sobótka, Smyków.