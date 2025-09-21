Nowe informacje ws. dronów. "Ujawnili je grzybiarze"

W Wodynie (woj. mazowieckie, pow. siedlecki) ujawniono szczątki kolejnego drona. Na rozrzucone elementy trafili grzybiarze.

Mazowiecka policja informuje, że funkcjonariusze zabezpieczyli elementy oraz miejsce ich odnalezienia. Szczątki oraz miejsca ich odnalezienia zostały zabezpieczone. "Powiadomione zostały inne służby, m.in. Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator z Prokuratury Rejonowej w Siedlcach" – czytamy w komunikacie policji. Dron znajdował się około 1 km od zabudowań.

Poza tym, jak informuje policja, po godz. 9:00 odnaleziono również "szczątki obiektu przypominającego drona" w lesie w pow. białobrzeskim.

"Odległość do najbliższych zabudowań w m. Biała Góra to około 6 km. Policjanci we wskazanym miejscu zabezpieczyli ten obiekt oraz miejsce jego odnalezienia. Powiadomione zostały inne służby" – przekazała mazowiecka policja.

Również lubelska policja poinformowała o podobnym znalezisku. "Dziś około godz. 10.00 w m. Sulmice gm. Skierbieszów pow. zamojski, grzybiarz ujawnił leżący na ziemi obiekt odpowiadający kształtem dronowi. Teren leśny, odległość około 1500 metrów od zabudowań" – przekazano w komunikacie policji.

Wcześniej w sobotę na polu w gminie Korsze (pow. kętrzyński), zaledwie kilkadziesiąt metrów od zabudowań, odnaleziono drona. Według wstępnych ustaleń prokuratury był to bezzałogowiec typu "wabik", który mógł leżeć w tym miejscu od ubiegłego tygodnia.

Drony nad Polską

W nocy z 10 na 11 września Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. "Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli" – dodało dowództwo. Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo.

