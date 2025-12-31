"Więdnąca wiedźma". Miller bezlitośnie odpowiada Żukowskiej

Wszystko zaczęło się od wpisu na platformie X, w którym były premier zacytował zmarłą w ostatnich dniach ikonę francuskiego kina Brigitte Bardot.

Żukowska nazwała Millera "obleśnym dziadem". Poszło o cytat Bardot

"Nigdy nie byłam ofiarą molestowania seksualnego. Uważałam, że miło jest słyszeć, że jestem piękna albo że mam ładny tyłek" – brzmiały słowa aktorki, przywołane przez Leszka Millera.

Użycie przez polityka tego cytatu nie spodobało się Annie Marii Żukowskiej. Posłanka Nowej Lewicy w ostrych słowach zaatakowała Millera. "I chętnie byś ją klepnął znienacka w tyłek i powiedział ‘hehe’, obleśny dziadu" – napisała.

Miller reaguje na wpis Żukowskiej. "Z obrzydzeniem"

Po dwóch dniach były premier postanowił ustosunkować się do wpisu Żukowskiej.

"Starałem się nie reagować na rozmaite zaczepki Anny Marii Żukowskiej. Zgniły zapach, który rozsiewa wokół siebie skutecznie mnie od tego odstręczał" – zaczął swój wpis Leszek Miller. "Jednak pod koniec roku pani Żukowska zaszczyciła mnie uwagą, na którą postanowiłem odpowiedzieć. Gwiazda Nowej Lewicy zwróciła się do mnie per 'obleśny dziadu' – dodał. Przypomniał jednocześnie, że powodem takiej aktywności był zamieszczony przez niego cytat "fascynującej artystki".

"Po spojrzeniu w lustro panią Żukowską musiały nawiedzić okropne myśli, skoro gwałcąc lewicowe zasady, nie tylko wytknęła mi mój podeszły wiek, ale jeszcze opatrzyła go przymiotnikiem 'obleśny'" – stwierdził.

Kończąc swój wpis były premier wyraził nadzieję, że jego czytelnicy wybaczą mu, że zajmuje ich głowy "przykrymi odruchami więdnącej wiedźmy". [...] ale przecież czynię to rzadko i z obrzydzeniem" – wyjaśnił Miller.

"A poza tym Szczęśliwego Nowego Roku!" – zakończył swój wpis polityk.

