Akcja ALFA w Warszawie. Miasto apeluje do mieszkańców

O trwającej w Warszawie akcji ALFA poinformowano na oficjalnym profilu miasta w mediach społecznościowych.

Akcja ALFA w stolicy. Obejmuje 1,5 tys. km dróg

"Służby i ekipy ZOM pracują cały czas w terenie. O 15:45 170 pługoposypywarek ponownie wyjechało na ulice, którymi kursują autobusy miejskie. Akcja obejmuje 1500 km dróg. Pozostałymi zajmują się między innymi urzędy dzielnic czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad" – czytamy.

W komunikacie pojawił się również apel do wszystkich, którzy w Sylwestra zdecydują się wyjść z domów o zachowanie ostrożności, zarezerwowanie większej ilości czasu na podróż oraz aby w miarę możliwości wybrać transport miejski. "Wszystkie chodniki i przystanki, które do tej pory firmy oczyściły, znów zasypuje śnieg. Oczyszczane tych terenów to praca na bardzo wiele godzin po całkowitym zakończeniu opadów śniegu – będziemy robić co w naszej mocy" – zapewniono.

Władze miasta zwróciły się również do wszystkich zarządców terenów z apelem, aby również podejmowali odpowiednie działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa – szczególnie jeśli chodzi o chodniki.

Alert IMGW przed intensywnymi opadami śniegu

Przypomnijmy, że sytuacja pogodowa w Warszawie wciąż pozostaje trudna. Dla tego regionu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Jak wynika z ostrzeżenia, w ciągu całego dnia możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm, a lokalnie 15 cm. "Całkowita grubość pokrywy śnieżnej może sięgnąć 20 cm, a lokalnie 30 cm" – prognozują synoptycy.

