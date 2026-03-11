Akcja służb w centrum Warszawy. Ostrzelano budynek szkoły

Do groźnego incydentu doszło w środę ok. godziny 10 rano. To wtedy pracownicy Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Nr 17 przy ulicy Marszałkowskiej zawiadomili policję o ostrzelaniu budynku szkoły.

Z informacji przekazanej przez młodszego aspiranta Jakuba Pacyniaka ze śródmiejskiej policji wynika, że nieznane osoby ostrzelały gmach liceum najprawdopodobniej z broni pneumatycznej typu wiatrówka.

– W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, sprawców na ten moment nie ujęto. Na miejscu pracują policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej – poinformował policjant.

Jak z kolei dowiedziało się RMF FM, na szybach oraz elewacji budynku widoczne są ślady, świadczące o tym, iż kilka strzałów mogło być oddanych w stronę wejścia. Nie było przestrzelin, natomiast koło budynku natrafiono na kilka metalowych kulek. Na razie wiadomo o 6 pociskach – przekazał reporter rozgłośni.

Wiadomo, że po incydencie dyrekcja placówki nie podjęła decyzji o przerwaniu zajęć.

