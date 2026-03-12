Czarnek jednak nie będzie kandydatem na premiera? Ciekawy sondaż

Podczas sobotniej konwencji w hali Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" przy ul. Piłsudskiego w Krakowie, Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało swojego kandydata na premiera. Decyzję ogłosił osobiście prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wybór padł na Przemysława Czarnka.

Były minister edukacji i nauki natychmiast przeszedł do ofensywy. Udziela licznych wywiadów, organizuje konferencje prasowe, występuje na spotkaniach otwartych z wyborcami. W poniedziałek rano pojawił się przed stacją Orlenu przy ul. Srebrnej w Warszawie. Krytykował rząd za rosnące ceny paliw na stajach. Poinformował zarazem, że złoży projekt ustawy, który czasowo obniża podatek VAT z 23 do 8 proc. i obniża akcyzę na paliwo o ok. 9-10 proc.

O rosnącej pozycji Czarnka może świadczyć to, że podczas środowego posiedzenia Sejmu, w ławach poselskich PiS doszło do znaczącej roszady. W pierwszym rzędzie jak zwykle zasiedli prezes partii Jarosław Kaczyński oraz szef klubu parlamentarnego Mariusz Błaszczak. Zazwyczaj siedział z nimi Ryszard Terlecki, jednak tutaj nastąpiła zmiana – zamiast niego pojawił się właśnie Przemysław Czarnek.

Czarnek kandydatem PiS na premiera. Polacy podzieleni

W przestrzeni publicznej pojawiły się pytania, czy były minister edukacji i nauki ma być rzeczywiście kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, czy jedynie twarzą PiS na czas prekampanii.

Z najnowszego sondażu SW Research dla "Wprost" wynika, że tylko 32,4 proc. respondentów wierzy w to, iż Czarnek faktycznie będzie kandydatem PiS na stanowisko szefa rządu po wyborach, które odbędą się jesienią 2027 r. 35 proc. ankietowanych twierdzi, że były minister edukacji i nauki zostanie zastąpiony u progu właściwej kampanii wyborczej. Aż 32,6 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

