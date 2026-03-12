Oszukał sklep na 50 groszy. Grożą mu dwa lata więzienia

Policjanci z Tarnowskich Gór zatrzymali mężczyznę, który chcąc uzyskać zwrot kaucji za szklaną butelkę, przykleił kod kreskowy z innej. W ten sposób chciał oszukać sklep na kwotę 50 groszy. Teraz grożą mu nawet dwa lata więzienia.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (9 marca) w jednym z marketów przy ulicy Zagórskiej w Tarnowskich Górach (woj. śląskie). "Po godzinie 10"00 na zgłoszenie zareagowali dzielnicowi, którzy pojechali na miejsce. Tam pracownik ochrony wskazał im 55-letniego Tarnogórzanina, który na butelkę po piwie, która nie podlegała w tym sklepie kaucji, przylepił kod kreskowy z innego piwa, a następnie wrzucił do butelkomatu. Maszyna butelkę przyjęła, a mężczyzna wraz z potwierdzeniem zwrotu szklanej butelki ruszył do kasy i w ten sposób oszukał sklep i jego pracowników" – relacjonowała Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach.

Mimo że wartość butelki to tylko 50 groszy, to mężczyzna może stanąć przed sądem, bowiem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził do niekorzystnego rozporządzania mieniem sklepu, poprzez wprowadzenie w błąd jego pracownika co do zwrotu kaucji. Tym samym naraził się na odpowiedzialność karną, a zgodnie z kodeksem grozić mu może nawet do dwóch lat więzienia.

Polacy nie zostawiają suchej nitki na systemie kaucyjnym

System kaucyjny ruszył w Polsce 1 października 2025 r. Przy zakupie napojów w opakowaniach objętych systemem, do ich ceny doliczana jest kaucja, możliwa do odzyskania po zwrocie opakowania. Zgodnie z rozporządzeniem ministra klimatu i środowiska, stawki te wynoszą 50 groszy za butelkę plastikową oraz puszkę metalową, a także 1 zł za szklaną butelkę zwrotną. Butelki i puszki nie mogą być zgniecione i muszą zawierać etykietę.

Sondaż IBRiS przeprowadzony na zlecenie "Rzeczpospolitej" pokazuje negatywne nastroje społeczne po pięciu miesiącach funkcjonowania systemu kaucyjnego.

W sumie negatywnie funkcjonowanie systemu oceniło aż 50,5 proc. ankietowanych, w tym 30,3 proc. – "źle", a 20,2 proc. – "bardzo źle". Pozytywnych ocen było łącznie 27,6 proc., w tym 22,8 proc. – "dobrze" i tylko 4,8 proc. – "bardzo dobrze". 2,2 proc. respondentów nie słyszało o systemie kaucyjnym, a 19,8 proc. nie ma zdania na ten temat.

Czytaj też:

Klapa systemu kaucyjnego? Tylu Polaków nie zwraca opakowań