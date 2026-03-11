Polacy nie zostawiają suchej nitki na systemie kaucyjnym. Wyniki sondażu

Najnowszy sondaż IBRiS przeprowadzony na zlecenie "Rzeczpospolitej" pokazuje negatywne nastroje społeczne po pięciu miesiącach funkcjonowania systemu kaucyjnego.

W sumie negatywnie funkcjonowanie systemu oceniło 50,5 proc. ankietowanych, w tym 30,3 proc. – "źle", a 20,2 proc. – "bardzo źle". Pozytywnych ocen było w sumie 27,6 proc., w tym 22,8 proc. – "dobrze" i tylko 4,8 proc. – "bardzo dobrze".

"2,2 proc. ankietowanych nie słyszało o systemie kaucyjnym, a 19,8 proc. nie miało zdania na ten temat. Zaś takie wyniki mogą zaskakiwać, biorąc pod uwagę to, jak system kaucyjny był oceniany na samym początku" – podkreśla gazeta.

Sondaż: Polacy źle oceniają funkcjonowanie systemu kaucyjnego

"Rz" przypomina, że startowi systemu kaucyjnego w ubiegłym roku towarzyszyła bardzo duża akceptacja, wynikająca z badań opinii publicznej, które pokazywały, że prawie 70 proc. Polaków popiera mechanizm zwrotu opakowań.

Jednak z najnowszego badania IBRiS wynika, że nastawienie konsumentów jest już dalekie od optymizmu, i nie jest to pierwszy podobny sondaż – odnotowuje dziennik.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska twierdzi jednak, że system działa poprawnie, a negatywne oceny wynikają z nagłaśnianych rzadkich "przypadków problematycznych".

Butelek i puszek nie oddasz w każdym sklepie

System kaucyjny obejmuje oznaczone znakiem kaucji: jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów (kaucja 50 gr), metalowe puszki o pojemności do 1 litra (50 gr), a także – od 1 stycznia 2026 r. – szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra pojemności (1 zł).

Resort klimatu zapewnia, że kaucję można odebrać przy zwrocie opakowania: w sklepie lub w automacie (paragon nie jest wymagany). Butelki i puszki nie mogą być zgniecione i muszą zawierać etykietę.

Mniejsze sklepy mogą pobierać kaucję, ale przystąpienie do systemu odbioru opakowań w ich przypadku jest dobrowolne. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 m2, muszą pobierać kaucję, odbierać puste opakowania i oddawać klientom kaucję.

