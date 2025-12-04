Nowy system w Polsce. Niemiecka sieć sklepów przeprowadziła sondaż

System kaucyjny wystartował w Polsce 1 października br. Obejmuje oznaczone znakiem kaucji: jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów (kaucja 50 gr), metalowe puszki o pojemności do 1 litra (50 gr), a także – od 1 stycznia 2026 r. – szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra pojemności (1 zł).

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapewnia, że kaucję można odebrać przy zwrocie opakowania: w sklepie lub w automacie (paragon nie jest wymagany). Butelki i puszki nie mogą być zgniecione i muszą zawierać etykietę.

Mniejsze sklepy mogą pobierać kaucję, ale przystąpienie do systemu odbioru opakowań w ich przypadku jest dobrowolne. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 m2, muszą pobierać kaucję, odbierać puste opakowania i oddawać klientom kaucję.

System kaucyjny w Polsce. Kaufland przeprowadził sondaż

Niemiecka sieć sklepów Kaufland przeprowadziła badanie rynkowe, które pokazuje, że Polacy są na początku drogi z systemem kaucyjnym.

Kluczowe wnioski wskazują, że 21 proc. respondentów oddało już co najmniej jedno opakowanie do automatu, natomiast 69 proc. potrafi odróżnić opakowania kaucjonowane od niekaucjonowanych.

Największe bariery to, zdaniem ankietowanych, przechowywanie pustych butelek w domu (39 proc.) i brak automatu w pobliżu (37 proc.). Najsilniejszymi motywatorami są chęć odzyskania kaucji (43 proc.) oraz ochrona środowiska (31 proc.).

Automaty do zwrotu opakowań, specjalne strefy w sklepach. Ile to wszystko kosztuje?

Kaufland podał, że na budowę systemu kaucyjnego wydał 235 mln zł. – Postawiliśmy automaty, wyznaczyliśmy specjalne obszary w marketach, żeby klienci mogli w komfortowych warunkach zwrócić opakowania – powiedział Paweł Pawlak, dyrektor Centrum Dystrybucyjnego Kaufland Polska, odpowiedzialny za wdrożenie systemu kaucyjnego w tej sieci handlowej.

