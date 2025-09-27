Wchodzi system kaucyjny. Sprawdzono, czy Polacy wiedzą, o co chodzi

W praktyce każdy napój, woda w szklanej butelce do 1,5 litra będzie droższy o złotówkę, a w plastikowej do 3 litrów i puszce do 1 litra o 50 groszy. Czyli przykładowo zgrzewka wody mineralnej (sześciopak) będzie kosztować 3 złote więcej niż dotychczas. System zacznie obowiązywać w Polsce 1 października (butelki od 1 stycznia 2026 r.).

Polacy zapytani w badaniu

Wynik, o którym wspomnieliśmy pochodzi z badania przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie Clear Communication Group. 47 proc. respondentów odpowiedziało, że wie, jak będzie działał system kaucyjny, a 25 proc. ankietowanych słyszało o systemie, ale nie zna szczegółów. Z tematem wprowadzenia systemu nie zetknęła się ponad jedna czwarta badanych.

W raporcie opisującym badanie autorzy wskazali, że najniższy poziom wiedzy dotyczy najmłodszej grupy wiekowej 18-29 lat. Niemal połowa osób w tym wieku nigdy wcześniej nie słyszała o wprowadzeniu systemu w Polsce, a jego zasady rozumie 28 proc. W przypadku ankietowanych w wieku 30-39 lat oraz powyżej 70. roku życia wiedzę na ten temat zadeklarowało odpowiednio: 57 proc. i 59 proc.

W publikacji zwrócono uwagę, że 37 proc. pytanych oczekuje widocznych oznaczeń i plakatów informacyjnych na temat systemu kaucji w sklepach, a niespełna jedna piąta liczy w tej kwestii na pomoc obsługi.

System kaucyjny

Decyzją władz kaucja pobierana będzie od każdego wprowadzonego na rynek napoju w opakowaniu objętego systemem kaucyjnym. Kaucja będzie zwrotna, o ile butelki czy puszki zostaną dostarczone do tzw. butelkomatów w sklepach. Opakowania muszą być puste, nie mogą być zgniecione i muszą mieć czytelny kod kreskowy na etykiecie.

Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 m kw., będą zobligowane odbierać puste opakowania i oddawać klientom kaucję. Mniejsze sklepy będą pobierać kaucję, ale przystąpienie do systemu odbioru opakowań w ich przypadku nie będzie obowiązkowe.

Nieodebrana kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie systemu kaucyjnego. Ministerstwo klimatu tłumaczy, że kaucja ma "zachęcić" do zwrotu opakowań, co zwiększy ilość ponownie wykorzystanych i przetwarzanych surowców służących do wytworzenia kolejnych.

Wspomniane badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) metodą CAWI w dniach 12-13 września br. na ogólnopolskiej próbie 1001 dorosłych Polaków.

