Dramat w Boże Narodzenie. Mężczyzna zabił swoją partnerkę

Zgłoszenie o zdarzeniu w jednym z domów w miejscowości Strzała wpłynęło do służb ratunkowych 25 grudnia, w Boże Narodzenie, ok. godz. 18. Na miejsce natychmiast wysłano patrol policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Niestety, okazało się, że pomoc przyszła za późno i pomimo reanimacji życia kobiety nie udało się uratować.

Komisarz Ewelina Radomyska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, poinformowała, że przybyli na miejsce medycy stwierdzili zgon 55-letniej Edyty K.

W chwili przybycia funkcjonariuszy w domu przebywały dwie osoby: ofiara oraz jej 53-letni partner, Dariusz W. Mężczyzna został zatrzymany przez policję. Według ustaleń przekazanych przez prokurator Katarzynę Wąsak z Prokuratury Rejonowej w Siedlcach, podejrzewany był trzeźwy w momencie zdarzenia.

Zatrzymany 53-latek wstępnie przyznał się do popełnienia czynu, jednak na obecnym etapie postępowania nie został jeszcze formalnie przesłuchany i nie złożył procesowych wyjaśnień. Śledczy pracują nad ustaleniem dokładnego przebiegu wydarzeń oraz motywów działania sprawcy.

Zabezpieczono prawdopodobne narzędzie zbrodni

Na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. W toku czynności procesowych zabezpieczono nóż, który najprawdopodobniej posłużył do popełnienia przestępstwa. Narzędzie zostało przekazane biegłym do specjalistycznych badań.

Kluczowym elementem śledztwa będzie ustalenie bezpośredniej przyczyny zgonu kobiety. Prokuratura poinformowała, że sekcja zwłok ofiary została zaplanowana na sobotę 27 grudnia.

Według doniesień "Super Expressu", między parą doszło do kłótni, która zakończyła się w tragiczny sposób. – Według wstępnych ustaleń, podczas świątecznego posiłku doszło do kłótni między Edytą K. a Dariuszem W. Mężczyzna, znany z porywczego charakteru, w pewnym momencie wstał od stołu i zadał kobiecie cios nożem w okolice tułowia – przekazał reporter "SE".

