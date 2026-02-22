Uzbrojony mężczyzna w posiadłości Trumpa. Strzały w Mar-a-Lago

Agenci Secret Service zastrzelili w nocy z soboty na niedzielę mężczyznę, który sforsował zabezpieczenia rezydencji Mar-a-Lago prezydenta Donalda Trumpa w Palm Beach na Florydzie. Trump w chwili zdarzenia przebywał w Białym Domu.

Amerykańska agencja Reuters podała, że mężczyzna miał mieć około 20 lat. Został zastrzelony, ponieważ róbował nielegalnie wkroczyć na teren strzeżonego ośrodka Mar-a-Lago należącego do prezydenta Donalda Trumpa w West Palm Beach na Florydzie. Agencja poinformowała, że mężczyzna miał przy sobie przedmiot wyglądający na strzelbę i kanister na paliwo.

Jak przekazało US Secret Service, nikt z ochranianych przez nich osób nie był w momencie incydentu w Mar-a-Lago. Donald Trump i jego żona Melania przebywają obecnie w Białym Domu. Szeryf hrabstwa Palm Beach Rick Bradshaw na konferencji prasowej przekazał, że mężczyzna został zauważony przez policjanta i dwóch agentów Secret Service.

Biały Dom nie odpowiedział natychmiast na prośbę o komentarz.

Donald Trump cudem przeżył zamach

Przypomnijmy, że w 2024 roku były dwie próby zastrzelenia Donalda Trumpa, w tym jedna na jego polu golfowym w West Palm Beach.

Do najgroźniejszego zamachu doszło 13 lipca na wiecu w Butler w Pensylwanii. Jedna z wystrzelonych przez zamachowca kul trafiła byłego prezydenta w ucho. Napastnik, który strzelał z pobliskiego dachu został chwilę później wyeliminowany przez snajpera.

Z przeprowadzonej symulacji wynika, że o życiu Donalda Trumpa zadecydowały centymetry. Trajektoria pocisku pokazała, że gdyby nie ruch głową chwilę przed strzałami, kula trafiłaby go w głowę.

Mimo szczęścia w nieszczęściu nie obyło się bez ofiar. Kule wystrzelone przez zamachowca dosięgły uczestników spotkania. Jeden z mężczyzn zginął, zasłaniając własnym ciałem swoją córkę. Dwie osoby w ciężkim stanie trafiły do szpitala, gdzie lekarze zdołali uratować ich życie.

Czytaj też:

Przecieki z raportu ws. zamachu na Trumpa. "Amerykanie będą zdumieni i przerażeni"