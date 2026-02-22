Zaskakująca decyzja. Trump wysyła na Grenlandię okręt szpitalny

Prezydent Donald Trump poinformował w sobotę, że wysyła statek szpitalny na Grenlandię. "Współpracując ze wspaniałym gubernatorem Luizjany, Jeffem Landrym, wyślemy wspaniały statek szpitalny na Grenlandię, aby zająć się wieloma chorymi, którzy nie otrzymują tam opieki. Jest w drodze!!!" – napisał prezydent w mediach społecznościowych, dodając ilustrację okrętu szpitalnego USNS Mercy.

Nie jest jasne, do czego Trump odnosił się w swoim poście, ponieważ Grenlandia i Dania mają bezpłatne, upaństwowione systemy opieki zdrowotnej. CNN skontaktowało się z Białym Domem, ambasadą Danii w Waszyngtonie, biurem Landry'ego, rządem Danii i parlamentem Grenlandii w celu uzyskania szczegółowych informacji. Odpowiedź jednak nie nadeszła.

Jeff Landry, którego Donald Trump wyznaczył w grudniu na specjalnego wysłannika na Grenlandię, napisał w mediach społecznościowych, że jest "dumny ze współpracy" z Trumpem w "tej ważnej sprawie".

Marynarka Wojenna USA posiada dwa mobilne okręty szpitalne, USNS Mercy i USNS Comfort, które wspierają żołnierzy podczas misji oraz świadczą usługi w ramach pomocy humanitarnej i operacji humanitarnych. W szczytowym momencie pandemii COVID-19 w 2020 roku, Marynarka Wojenna wysłała USNS Comfort do Nowego Jorku, epicentrum epidemii wirusa w Stanach Zjednoczonych.

Trump chce Grenlandii

Strategicznie położona Grenlandia jest krajem o najmniejszej gęstości zaludnienia na świecie, a ze względu na ograniczoną sieć dróg, 56 000 mieszkańców podróżuje między miastami wyspy łodziami, helikopterami i samolotami. Stany Zjednoczone mają jedną bazę wojskową na Grenlandii – Bazę Kosmiczną Pituffik, która znajduje się na zachodnim wybrzeżu wyspy.

Wpis Trumpa pojawił się miesiąc po tym, jak jego wzmożone wysiłki na rzecz przejęcia Grenlandii wstrząsnęły europejskimi sojusznikami. Przywódca USA oświadczył wtedy, że jego kraj nie zadowoli się niczym innym, jak całkowitą kontrolą nad wyspą, która dziś jest terytorium zależnym Danii.

Czytaj też:

Polacy negatywnie oceniają działania Trumpa w tym zakresie. Jest sondaż