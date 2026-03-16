Kluczowa współpracownica Trumpa poważnie chora. "Jest w trakcie leczenia"

„Jej siła i zaangażowanie w kontynuowanie pracy, którą kocha i którą wykonuje tak dobrze, podczas gdy jest w trakcie leczenia, mówią wszystko, co trzeba o niej wiedzieć” – napisał Donald Trump w poście na portalu Truth Social, dodając, że jej rokowania są doskonałe.

Prezydent USA dodał, że Susie Wiles podjęła decyzję o natychmiastowym rozpoczęciu leczenia i że w tym czasie „będzie spędzała praktycznie cały czas w Białym Domu”.

Chwilę po ogłoszeniu diagnozy, Donald Trump pojawił się u boku Susie Wiles na uroczystości w Białym Domu w Sali Wschodniej, przytrzymując jej krzesło, gdy siadała obok niego. Ubrana w różową kurtkę Susie Wiles została uściskana przez kilku uczestników uroczystości, gdy weszła do sali.

Kim jest Susie Wiles?

68-letnia Susie Wiles nieustannie towarzyszy Donaldowi Trumpowi od czasu jego powrotu do urzędu w styczniu 2025 roku. Republikanie przyznają, że dzięki niej w drugiej kadencji Donalda Trumpa wprowadzono większą dyscyplinę w Białym Domu, pozwalając jednocześnie prezydentowi działać w dużej mierze według jego własnych zasad.

Jest pierwszą w historii kobietą na kluczowym stanowisku szefa personelu Białego Domu, jej rolą jest organizacja pracy Białego Domu i kontrola dostępu do prezydenta.

Susie Wiles zarządzał kampanią Donalda Trumpa w 2024 roku i jest uważana za jedną z jego najważniejszych doradców politycznych.

W oświadczeniu przekazała, że jest wdzięczna, że nowotwór został wykryty wcześnie.

„Prawie co ósma kobieta w Stanach Zjednoczonych usłyszy tę diagnozę. Każdego dnia te kobiety z siłą i determinacją wychowują swoje rodziny, pracują i służą swoim społecznościom. Dołączam teraz do ich grona. Jestem podbudowana dobrymi prognozami. Jestem również głęboko wdzięczna prezydentowi Trumpowi za wsparcie i zachętę, gdy poddaję się leczeniu i kontynuuję pełnienie mojej obecnej funkcji” – poinformowała.

Czytaj też:

