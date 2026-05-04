Tymczasowe zawieszenie broni na Ukrainie. To decyzja Putina

W następstwie decyzji Władimira Putina, Ministerstwo Obrony Rosji ogłosiło tymczasowe zawieszenie broni w konflikcie z Ukrainą. Będzie ono obowiązywało w dniach 8-9 maja w związku z Dniem Zwycięstwa – podała w poniedziałek rosyjska agencja państwowa RIA Nowosti. Strona ukraińska nie odniosła się jeszcze do tych informacji. Rosyjskie MON zaznaczyło, że jeśli Ukraina spróbuje przerwać obchody Dnia Zwycięstwa, to "nastąpi potężny odwetowy atak rakietowy w centrum Kijowa".

Prezydent USA Donald Trump poinformował 29 kwietnia, że przeprowadził z Władimirem Putinem rozmowę telefoniczną, podczas której omawiano możliwość "małego rozejmu" na Ukrainie. Ostatnie zawieszenie broni w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie ogłoszono z okazji prawosławnej Wielkanocy 11-12 kwietnia. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał, że podczas wielkanocnego rozejmu rosyjskie wojsko złamało zawieszenie broni ponad 10 tys. razy.

Dzień Zwycięstwa. Dlaczego Rosja świętuje inaczej, niż inni?

Dzień Zwycięstwa to najważniejsze święto we współczesnej Rosji. Od 1945 roku Dzień Zwycięstwa obchodzony jest w dwa różne dni. Świat zachodni świętuje na ogół 8 maja, zaś Związek Sowiecki, a później Rosja i związane z nią mniej lub bardziej państwa – świętowały i świętują nadal 9 maja. Wszystko związane jest z datą ostatecznej kapitulacji Niemiec podczas II wojny światowej.

Na początku maja 1945 roku, po niemal sześciu latach wojny, Niemcy zostali ostatecznie pokonani. Podpisanie aktu bezwarunkowej kapitulacji Niemiec nastąpiło 8 maja 1945 roku o godzinie 22:43 czasu środkowoeuropejskiego. W tym momencie w Moskwie był już 9 maja, godzina 00:43. Akt kapitulacji wszedł w życie 8 maja o godzinie 23:01 czasu środkowoeuropejskiego. W Moskwie był 9 maja, godzina 1:01.

9 maja był szczególnie obchodzony w ZSRR. W latach 90. święto to straciło na znaczeniu. Po dojściu do władzy Władimira Putina Dzień Zwycięstwa stał się jednak ponownie najważniejszym świętem państwowym i obchodzony jest hucznie w całym kraju.

