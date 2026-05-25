Dziennikarz przegrał z Grodzkim. Wniosek do prezydenta o ułaskawienie

W lutym Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji, wydany na początku lipca 2025 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wymierzył wówczas Duklanowskiemu 12 tys. zł kary grzywny i zasądził 8 tys. zł nawiązki na rzecz Fundacji Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.

Chodzi o zarzuty pomówienia Grodzkiego o przyjmowanie łapówek. Duklanowski formułował je w publikacjach m.in. w "Gazecie Polskiej", dotyczących tzw. "afery kopertowej" w szpitalu Szczecin-Zdunowo, którego Grodzki był dyrektorem. Polityk KO zaprzeczył, by kiedykolwiek brał łapówki, i złożył w sądzie prywatny akt oskarżenia z art. 212 k.k.

Wniosek o ułaskawienie

"Działając jako obrońca p. red. Tomasza Duklanowskiego zwróciłem się do Pana Prezydenta Karola Nawrockiego z prośbą o ułaskawienie mojego Mandanta w związku ze skazaniem go za zniesławienie senatora prof. Tomasza Grodzkiego" – poinformował w serwisie X mec. Bartosz Lewandowski.

"W 2019 r. red. Tomasz Duklanowski był autorem materiału prasowego bazującego na informacjach od byłych pacjentów oraz członków ich rodzin, którzy wskazywali, że senator prof. Tomasz Grodzki oczekiwał i przyjmował korzyści majątkowe jako lekarz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pomimo przesłuchania bardzo wielu świadków przekazujących uprzednio relacje dziennikarzowi (i którzy potwierdzili te okoliczności także w toku śledztwa w Prokuraturze), skazał red. Tomasza Duklanowskiego z art. 212 § 1 i 2 KK, wymierzając m.in. karę grzywny. Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał wyrok w mocy, chociaż w bliźniaczej sprawie przeciwko red. Tomaszowi Sakiewiczowi, która opierała się praktycznie na tym samym materiale dowodowym, a dotyczyła bardziej ostrych sformułowań, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie wydał wyrok uniewinniający" – czytamy.

Mecenas poinformował, że Duklanowski nie może wystąpić do Sądu Najwyższego z kasacją z przyczyn formalnych. "Jego jedyną możliwością jest ubieganie się o ułaskawienie przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego. Wyrok Sądu godzi w wolność słowa, prasy i elementarne poczucie sprawiedliwości" – podkreślono.

Bartosz Lewandowski zauważa, że szczeciński dziennikarz to działacz opozycji antykomunistycznej w okresie PRL, wielokrotnie zatrzymywany przez Służbę Bezpieczeństwa. "Został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Niezależnie od działalności zawodowej Tomasz Duklanowski angażuje się także w działalność społeczną oraz misyjną. Od wielu lat współpracuje z Papieskimi Dziełami Misyjnymi, wspierając działalność misji katolickich w Afryce. W 2024 roku był wolontariuszem w Kenii, gdzie pomagał ubogim i chorym w slumsach Meru we współpracy ze Zgromadzeniem Małych Misjonarek Miłosierdzia. Za działalność misyjną otrzymał nagrodę 'Róży św. Teresy' przyznawaną przez Archidiecezjalną Komisję Misyjną oraz Papieskie Dzieła Misyjne w Szczecinie" – przekazał prawnik.