Tusk spotka się z papieżem i premier Włoch. Jest data

Papież Leon XIV przyjmie premiera Donalda Tuska na audiencji w czwartek (7 maja) o godz. 9:00. Tego samego dnia o godz. 15:30 szef polskiego rządu złoży wizytę u premier Włoch Giorgii Meloni w Palazzo Chigi, czyli siedzibie włoskiej rady ministrów.

– Cieszę się, że mogę potwierdzić, iż będę w Rzymie i w Watykanie u papieża Leona, ale także będziemy mieli bilateralną wizytę u pani premier Meloni – powiedział dziennikarzom Donald Tusk, który w poniedziałek uczestniczył w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu.

Tusk po raz pierwszy spotka się z Leonem XIV. W przeszłości lider Koalicji Obywatelskiej kilkukrotnie odwiedzał Watykan – zarówno jako premier, jak i przewodniczący Rady Europejskiej.

Rubio również odwiedzi Rzym

Co ciekawe, w czwartek wizytę w Rzymie i Watykanie planuje również sekretarz stanu USA. Marco Rubio zostanie przyjęty przez papieża Leona XIV o godz. 11:30. Wizyta odbędzie się zaledwie kilka tygodni po tym, jak prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ostro skrytykował Ojca Świętego. Stwierdził, że papież Leon XIV "jest słaby w kwestii przestępczości i fatalny w polityce zagranicznej, mówi o »strachu« przed amerykańską administracją, ale nie wspomina o strachu, który Kościół katolicki i wszystkie inne organizacje chrześcijańskie odczuwały podczas pandemii COVID-19, kiedy aresztowano księży, duchownych i wszystkich innych za odprawianie nabożeństw".

"Nie chcę papieża, który uważa, że to w porządku, by Iran miał broń nuklearną. Nie chcę papieża, który uważa, że to straszne, że Ameryka zaatakowała Wenezuelę, kraj, który wysyłał ogromne ilości narkotyków do Stanów Zjednoczonych i, co gorsza, opróżniał więzienia, wysyłając morderców, handlarzy narkotyków i zabójców do naszego kraju. I nie chcę papieża, który krytykuje prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo robię dokładnie to, do czego zostałem wybrany" – napisał Trump w mediach społecznościowych.

Podczas wizyty w Rzymie Rubio ma się spotkać również z premier Włoch Giorgią Meloni oraz przedstawicielami włoskiego rządu. Rozmowy mają dotyczyć bezpieczeństwa, współpracy transatlantyckiej oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie.

