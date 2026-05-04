Tusk po spotkaniu ze Starmerem: Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat dot. obrony

W Armenii odbywa się 8. szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej, w którym uczestniczą szefowie państw i rządów ponad 40 krajów.

Na konferencji prasowej premier Tusk poinformował o planach dotyczących podpisania nowego traktatu obronnego z Wielką Brytanią.

- Moje spotkania z premierem Kanady i premierem Wielkiej Brytanii dotyczące ściślejszej niż do tej pory współpracy w dziedzinie obronności, energetyki, miały kluczowe znaczenie. Podjęliśmy decyzję ostateczną z premierem Starmerem, że dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią już 27 maja – przekazał szef rządu.

Czego będzie dotyczył nowy traktat?

Nowy traktat ma "realnie wzmocnić" współpracę szczególnie w dziedzinie obronności, chociaż nie tylko. – Długo negocjowaliśmy ten traktat, ale w tym czasie jest rzeczą bardzo ważną szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy w szeroko pojętej dziedzinie obronności – mówił premier na konferencji.

– Wielkiej Brytanii zależy też na tym, i Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. To problem ponownej integracji. Wiadomo, brexit zdarzył się, ale jak mi powiedział premier Starmer, nastroje odwróciły się radykalnie. Dzisiaj wyraźna większość żałuje brexitu. Polska będzie pracowała na rzecz takiego zbliżenia – kontynuował Donald Tusk.

Obecny Szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej odbywa się pod hasłem "Budowanie przyszłości: jedność i stabilność w Europie". Wydarzenie jest poświęcone sytuacji na Bliskim Wschodzie i Ukrainie. Po raz pierwszy w szczycie EWP uczestniczy kraj spoza Europy — Kanada. Państwo reprezentuje premier Marka Carneya.

Wyborcy tracą cierpliwość? Oto, co Polacy myślą o rządzie Tuska

