Wyborcy tracą cierpliwość? Oto, co Polacy myślą o rządzie Tuska

Z danych przedstawionych w badaniu wynika, że odsetek osób krytycznie oceniających działalność rządu wyraźnie przewyższa liczbę respondentów deklarujących ocenę pozytywną. Różnica między obiema grupami wynosi 21,7 pkt proc.

51,1 proc. badanych negatywnie ocenia rząd Donalda Tuska – wynika z sondażu pracowni OGB opublikowanego przez Stan 360. Pozytywną opinię o rządzie wyraziło 29,4 proc. respondentów, a 19,5 proc. ankietowanych zadeklarowało ocenę neutralną.

Badanie przeprowadzono w dniach 16–27 kwietnia 2026 r. metodą CATI na próbie 1000 osób.

Z kolei w niedawnym badaniu IBRiS dla Onetu w przypadku premiera Donalda Tuska 17,9 proc. ankietowanych wyraziło zdecydowane zaufanie, a 21,3 proc. – umiarkowane. Brak zaufania zadeklarowało łącznie 53,2 proc. respondentów, w tym 39,8 proc. wskazało odpowiedź „zdecydowanie nie ufam”.

Wyniki najnowszego sondażu

Według najnowszego sondażu United Surveys, największym poparciem wśród partii politycznych wciąż cieszy się Koalicja Obywatelska. Na drugim miejsce znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, a na trzecim – Konfederacja Wolność i Niepodległość. Ogółem w Sejmie znalazłoby się 5 ugrupowań.

Na KO chce obecnie głosować 31,8 proc. respondentów. To o 1,3 pkt. proc. więcej niż w poprzednim badaniu sondażowni. PiS może liczyć na poparcie 24,5 proc. respondentów. To z kolei wzrost o 0,8 pkt. proc. Trzecia Konfederacja WiN zdobyła 12,6 proc. wskazań. To spadek o 1,6 pkt. proc.

Pod progiem wyborczym uplasowali się PSL (z poparciem 4,6 proc.), Partia Razem (z poparciem 3,8 proc.) oraz Polska 2050 (z poparciem 1,1 proc.).

Na dalszych miejscach znalazły się Lewica z wynikiem 8,5 proc. (wzrost o 0,5 pkt. proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej, na którą chęć głosowania zadeklarowało 6,8 proc. badanych (spadek o 1,6 pkt. proc.).

Czytaj też:

Jachty, baseny, ekspresy do kawy. Oto efekty kontroli ws. afery z KPOCzytaj też:

Trzaskowski w zagranicznej prasie kreśli wizję bezpieczeństwa. Bez USA?