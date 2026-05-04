Jachty, baseny, ekspresy do kawy. Oto efekty kontroli ws. afery z KPO

W 2025 roku wybuchł skandal, po tym jak okazało się, na co przedsiębiorcy z branży HoReCa, czyli hotelowej, restauracyjnej i cateringowej, wydali środki z KPO.

Chodził o 1,2 mld zł, które przypadły na tę branżę z KPO. Program miał wspierać modernizację firm, tymczasem wielu przedsiębiorców wydało pieniądze na ekspresy do kawy, jachty, sauny czy baseny. Na rządzących wylała się wówczas fala krytyki.

Rząd zapewniał, że dojdzie do kontroli w PARP oraz u operatorów programu, a prokuratura podjęła czynności sprawdzające.Do sprawy wrócił dziennik "Fakt", który zapytał MFIPR o to, jak sprawa wygląda po upływie kilku miesięcy. Resort zapewnił, że zweryfikowano wszelkie dokumenty budzące wątpliwości.

Jak donosi "Fakt":

1748 z 3206 zatwierdzonych projektów przeszło pozytywną weryfikację,

1458 trafiło do szczegółowego sprawdzenia.

Ponadto przeprowadzono 556 kontroli u przedsiębiorców:

w 479 nie wykryto istotnych nieprawidłowości powodujących skutki finansowe, w 42 stwierdzone naruszenia oznaczały korekty finansowe,

rozwiązano 28 umów.

"Jeżeli zaś rozwiązanie nastąpiło po wypłacie środków, wszczęto procedurę odzyskiwania tych środków, zgodnie z obowiązującymi zasadami" – przekazał resort.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności dla Polski to 56 inwestycji i 55 reform. Otrzymamy z KPO 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek.

Rząd otrzymał odpowiedź KE

Komisja Europejska zaakceptowała czwarty wniosek Polski o wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy. Kwota transferu to 7,2 mld euro. Wniosek o płatność został złożony jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Jego akceptacja przedłużała się z powodu niewdrożonej reformy Państwowej Inspekcji Pracy.

Po akceptacji ze strony KE, wniosek musi jeszcze zostać zatwierdzony przez państwa członkowskie. Następnie Komisja zaciągnie na rynku finansowym pożyczkę, aby móc przekazać Polsce wnioskowaną kwotę 7,2 mld euro, czyli ok. 29 mld zł.

Środki zostaną przeznaczona na projekty infrastrukturalne, cyfryzacyjne, inwestycje wodno-kanalizacyjne oraz rozwój sieci energetycznych.

Przypomnijmy, że w lutym 2024 roku Komisja Europejska przekazała rządowi Donalda Tuska 137 miliardów euro zamrożonych funduszy w zamian za obiecane reformy sądownictwa. Jednak od tego czasu żadna z reform sądownictwa nie weszła w życie.

