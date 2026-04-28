Miliardy na onkologię zamiast na TVP. Tak posłanka KO tłumaczy się ze złamanej obietnicy

O obietnicy złożonej przez Koalicją Obywatelskiej w kampanii wyborczej w 2023 roku przypomniał posłance tego ugrupowania Monice Rosie Michał Wróblewski w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Dziennikarz zwrócił uwagę, że mimo iż od tego czasu minęło już kilka lat, na konto telewizji publicznej, wbrew zapowiedzi KO, wciąż trafiają miliardy, które miały być przeznaczone na leczenie osób chorych na nowotwory. – Czy to uważa pani, że jest to złamana obietnica? – zapytał wprost dziennikarz.

– Ale mamy 248 miliardów złotych NFZ i w budżecie plus KPO, które są przeznaczane na leczenie, w tym na onkologię – odparła Monika Rosa.

– 3 miliardy, które PiS przeznaczał rocznie na TVP, miały pójść na onkologię. To nie zostało zrealizowane – nie ustępował dziennikarz.

W odpowiedzi posłanka stwierdziła, że jeśli chodzi o świadczenia onkologiczne, to jej zdaniem, "mamy jeden z najlepszych systemów wsparcia leczenia chorób nowotworowych". – Jeśli chodzi o leczenie dzieci, tutaj wsparcie też jest naprawdę na wysokim poziomie – dodała.

Na uwagę, że gdyby obietnica została zrealizowana to mogłoby być wyższe, Rosa odparła, że jeśli "wyrywalibyśmy" pieniądze z różnych obszarów życia, to tych pieniędzy na ochronę zdrowia byłoby więcej. – Telewizja publiczna funkcjonuje, pełni swoją rolę i nie ma decyzji teraz o tym, żeby te pieniądze przeznaczyć w inny sposób – oświadczyła.

Gospodarz programu nie dawał jednak za wygraną i próbował uzyskać od posłanki odpowiedź na pytanie, po co w ogóle składana była taka obietnica, skoro nie została ona zrealizowana. Co na to Monika Rosa? – To jest kwestia pokazania, w jaki sposób ta telewizja funkcjonowała wcześniej. Oczywiście wolałabym, żeby było więcej pieniędzy w ochronie zdrowia na onkologię. Mamy i tak rekordową ilość tych pieniędzy w porównaniu do innych lat. Teraz te pieniądze z budżetu państwa plus NFZ to jest naprawdę rekordowy wydatek na zdrowie – podsumowała parlamentarzystka.

