Czarne chmury nad posłem KO. "Prawdopodobnie mamy do czynienia ze śląską ośmiornicą"

Na początku maja Prokuratura Europejska poinformowała, że europejska prokurator generalna Laura Kovesi wystąpiła do Sejmu o uchylenie immunitetu jednemu z posłów w związku z podejrzeniem płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wniosek dotyczy posła Wojciecha Króla z KO.

Śledztwo Prokuratury Europejskiej dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję w ramach zamówień dotyczących modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekazał, że w ocenie służb prawnych Kancelarii Sejmu wniosek zawierał błędy formalne. Marszałek Czarzasty zwrócił się o uzupełnienie wniosku i przesłanie do za pośrednictwem prokuratora generalnego.

We wtorek Włodzimierz Czarzasty przekazał, że 28 maja europejska prokurator generalna poinformowała Kancelarię Sejmu, że zastrzeżenie dotyczące podstawy prawnej zostały uznane i wniosek został uzupełniony.

Wniosek został skierował do sejmowej Komisji Regulaminowej.

Prokuratura Europejska chce uchylenia immunitetu Wojciechowi Królowi z KO

Michał Wójcik, poseł PiS, pytany przez DoRzeczy.pl o tę sprawę, ocenił, że jest ona rozwojowa.

– Apelowaliśmy od wielu tygodni do marszałka Sejmu, żeby poddał pod dyskusję wniosek o uchylenie immunitetu na Komisji Regulaminowej. W końcu to zrobił, ale dopiero po czterech tygodniach. Nie wiem, co jest we wniosku, bo on jest utajniony. Pan marszałek nie odkrywa się z tą wiedzą – zauważył.

Poseł PiS przypomniał, że według dziennikarzy, bo tylko tyle może powiedzieć, w tym wniosku jest m.in. zabieganie Prokuratury Europejskiej o uchylenie immunitetu, żeby zatrzymać i aresztować pana posła Wojciecha Króla.

– Sprawa może być rozwojowa. Kilka dni temu doszło do zatrzymania kolejnych dwóch osób. Jedna z nich, według informacji medialnych, jeżeli to jest prawda, bo ciągle nie mamy informacji stuprocentowych, jest osobą związaną oczywiście z Koalicją Obywatelską, czy też była związana z Koalicją Obywatelską. Był to znany samorządowiec z jednego z miast śląskich, który pełni bardzo ważną rolę w Koalicji Obywatelskiej – powiedział.

Dlaczego wniosek jest ciągle tajny?

Pytany o to, dlaczego ten wniosek jest ciągle utajniony i czy będzie odtajniony przed głosowaniem w Sejmie, bo posłowie muszą wiedzieć nad czym głosują, odpowiedział, że nie wie, dlaczego ciągle jest utajniony.

– Wniosek został skierowany, ale na razie musi być odebrany przez pana posła, a Wojciech Król chyba tego nie zrobił, więc będzie to tak dalej się mieliło przez kolejny czas. Jeżeli jest to rzeczywiście wniosek o zdjęcie immunitetu, żeby go zatrzymać i aresztować, to mamy do czynienia z grubą sprawą. W tle podobno sztaby złota, miliony złotych i różne inne historie. Cieszę się, że media wreszcie zainteresowały się tą sprawą – mówił.

Czy KO wyciągnie konsekwencje wobec posła?

Michał Wójcik pytany, czy słyszał coś o tym, żeby KO wyciągnęła jakieś konsekwencje wobec posła Wojciecha Króla, który jest przecież szefem Rady Mediów Narodowych, po tym, jak większość sejmowa usunęła z tego stanowiska Krzysztofa Czabańskiego, przypomniał, że Wojciech Król jest też wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego Koalicja Obywatelska.

– Nie słyszałem, żeby Koalicja Obywatelska się odnosiła do tej sprawy. W Sejmie się mówi tylko o Zbigniewie Ziobro i Marcinie Romanowskim. Nie mówi się o prawdziwych problemach. A to może być problem dla Koalicji Obywatelskiej, bo prawdopodobnie mamy do czynienia ze "śląską ośmiornicą" – ocenił.

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