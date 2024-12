Wybrano nowego przewodniczącego Rady Mediów Narodowych

Wojciech Król to polityk Koalicji Obywatelskiej. 5 grudnia Sejm wybrał go do grona członków RMN. Na stanowisku jej przewodniczącego zastąpił Krzysztofa Czabańskiego, który w październiku został decyzją sejmowej większości odwołany z funkcji członka Rady.

Nowy przewodniczący zapowiedział kontynuację procesu "przywracania mediów publicznych obywatelom".

PiS traci większość w RMN

Król jest posłem od 2015 r. Trzecią kadencję zasiada w Komisji Kultury i Środków Przekazu, obecnie jest jej wiceprzewodniczącym.

Powołanie Wojciecha Króla na miejsce odwołanego Krzysztofa Czabańskiego zmieniło rozkład sił w Radzie Mediów Narodowych – członkowie związani z Prawem i Sprawiedliwością stracili w niej większość.

Przypomnijmy, że w skład Rady Mediów Narodowych wchodzą trzy osoby wybierane przez Sejm i dwie powoływane przez prezydenta, wskazane przez największe kluby opozycyjne. Od 2 sierpnia 2016 r. przewodniczącym RMN był Krzysztof Czabański.

Zgodnie z ustawą, Rada Mediów Narodowych to organ, który powołuje zarządy i rady nadzorcze mediów publicznych: TVP, PAP i Polskiego Radia. Obecnie w RMN zasiadają: posłowie PiS Joanna Lichocka i Piotr Babinetz oraz związani z Lewicą Marek Rutka i Robert Kwiatkowski.

Odwołanie Czabańskiego

Wniosek o odwołanie przewodniczącego RMN trafił do Sejmu na początku października. Składający go posłowie Koalicji Obywatelskiej tłumaczyli, że podstawą do odwołania Czabańskiego jest złamanie przepisów dotyczących zakazu łączenia pełnionej przez niego funkcji z uczestniczeniem "w podmiocie będącym dostawcą usługi medialnej lub producentem radiowym i telewizyjnym".

W trakcie swojej kadencji w RMN Czabański zasiadał w radzie Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego. Podmiot ten posiada część udziałów w kilku spółkach, które z kolei są współwłaścicielami Geranium, Forum S.A., Słowa Niezależnego i Telewizji Republika.

