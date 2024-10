Wniosek o odwołanie Krzysztofa Czabańskiego z RMN. Jest decyzja Sejmu

Krzysztof Czabański został odwołany z funkcji członka Rady Mediów Narodowych – zdecydował w piątek Sejm. Głosowało 440 posłów, z czego 257 było "za". Ani jeden parlamentarzysta nie wstrzymał się od głosu.

Krzysztof Czabański odwołany

W czwartek Sejmowa Komisja kultury i środków przekazu pozytywnie zaopiniowała wniosek o odwołanie Krzysztofa Czabańskiego z funkcji przewodniczącego Rady Mediów Narodowych.

Głosowanie na posiedzeniu komisji poprzedziła burzliwa dyskusja. Wniosek o odwołanie Czabańskiego ostro krytykowali politycy Prawa i Sprawiedliwości. Wniosku bronili natomiast posłowie koalicji rządzącej.

Nie inaczej było w piątek na sali plenarnej. Urszula Augustyn z KO powiedziała, że gdyby Czabański miał za grosz przyzwoitości, sam zrezygnowałby z tej funkcji. Z kolei Joanna Lichocka z PiS ripostowała, że posłowie KO przeprowadzają zamach na media i łamią ustawę o RMN.

Wniosek o odwołanie szefa RMN

Przypomnijmy, że wniosek o odwołanie przewodniczącego RMN trafił do Sejmu w poniedziałek. Składający go posłowie Koalicji Obywatelskiej tłumaczyli, że podstawą do odwołania Czabańskiego jest złamanie przepisów dotyczących zakazu łączenia pełnionej przez niego funkcji z uczestniczeniem "w podmiocie będącym dostawcą usługi medialnej lub producentem radiowym i telewizyjnym". W trakcie swojej kadencji w RMN Czabański zasiadał w radzie Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego. Podmiot ten posiada część udziałów w kilku spółkach, które z kolei są współwłaścicielami Geranium, Forum S.A., Słowa Niezależnego i Telewizji Republika.

