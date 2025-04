Ukraina ma być jak Berlin po wojnie. Kontrowersyjna propozycja wysłannika Trumpa

Brytyjski dziennik "The Times" opublikował w piątek rozmowę z Keithem Kelloggiem, specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Donalda Trumpa ds. Ukrainy i Rosji. Według gazety Kellogg zasugerował, że w ramach porozumienia pokojowego Ukraina mogłaby zostać podzielona jak Berlin po II wojnie światowej.

Wysłannik Trumpa przekazał, że wojska brytyjskie i francuskie mogłyby wysłać żołnierzy na zachód Ukrainy, tworząc "strefy swojej kontroli". Jego zdaniem armia rosyjska mogłaby pozostać na okupowanym wschodzie Ukrainy, a między siłami francusko-brytyjskimi i rosyjskimi znalazłaby się strefa zdemilitaryzowana i kolejna, tworzona przez armię ukraińską.

Kellogg: Nie miałem na myśli podziału Ukrainy

Po publikacji artykułu Kellogg stwierdził, że miał na myśli coś innego. Na portalu X zamieścił wpis, w którym oświadczył, że "The Times" błędnie przedstawił to, co powiedział.

"Mówiłem o siłach wsparcia dla suwerenności Ukrainy po zawieszeniu broni. W dyskusjach o podziale odnosiłem się do obszarów lub stref odpowiedzialności sił sojuszniczych (bez wojsk amerykańskich). Nie miałem na myśli podziału Ukrainy" – napisał wysłannik Trumpa.

Berlin po II wojnie światowej. Cztery strefy okupacyjne

Po zakończeniu II wojny światowej zwycięskie mocarstwa podzieliły Niemcy na cztery strefy okupacyjne: amerykańską, brytyjską i francuską, które w 1949 r. połączono, tworząc Republikę Federalną Niemiec i strefę sowiecką, przekształconą w Niemiecką Republikę Demokratyczną.

Stolica Niemiec, Berlin została również podzielona na część zachodnią, wchodzącą w skład RFN i część wschodnią, będącą częścią NRD. W dawnej strefie sowieckiej władzę sprawowała Socjalistyczna Partia Jedności SED, a NRD stała się sowieckim satelitą najdalej wysuniętym na zachód.

