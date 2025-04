Podwyższenie wieku emerytalnego? Prezes ZUS zabrał głos

Po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) każdy pracownik nabywa prawa do świadczenia emerytalnego. Co ważne, czasem lepiej poczekać kilka miesięcy i złożyć wniosek o emeryturę w konkretnym momencie roku, aby otrzymywane świadczenie było wyższe. Kiedy najbardziej opłaca się przejść na emeryturę?

Należy pamiętać, że co roku w czerwcu Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje waloryzacji składek i kapitału początkowego. W praktyce oznacza to, że wszystkie środki zgromadzone przez pracownika na koncie emerytalnym są podnoszone o pewien wskaźnik. Ma to uchronić pieniądze przed utratą wartości.

Z tego powodu najkorzystniej jest przejść na emeryturę w lipcu. Należy pamiętać, że umowa o pracę, na podstawie której jesteśmy zatrudnieni, musi być rozwiązana najpóźniej dwa dni przed końcem miesiąca. Z kolei wniosek o emeryturę, wraz ze świadectwem pracy, należy złożyć w ZUS do końca tego samego miesiąca.

Prezes ZUS: Dziś nie ma żadnych ograniczeń

Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk w rozmowie z Radiem Zet podkreślił, że nie będzie podwyższenia wieku emerytalnego. – Wiek emerytalny kobiet ani mężczyzn nie będzie zmieniony – zaznaczył rozmówca Beaty Lubeckiej.

Jak podkreślił, "każdy może sam rozstrzygnąć sobie, jak długo chce pracować".

– Dziś nie ma żadnych ograniczeń, żeby osoba, która nabyła uprawnień emerytalnych z tytułu wieku, pracowała – mówił Derdziuk.

Jasny sygnał z rządu ws. wieku emerytalnego

Prezes ZUS przypomniał, jakie deklaracje dotyczące wieku emerytalnego padały ze strony przedstawicieli rządu.

– Rząd, ustami pani minister i pana premiera, jasno powiedział, że nie będzie zmiany wieku emerytalnego. Nie należy ludzi straszyć. Każdy sobie może sam podjąć decyzję, jak długo chce pracować. Jeśli chce mieć świadczenie co najmniej minimalne, kobieta musi mieć co najmniej 60 lat, mężczyzna 65 – powiedział Zbigniew Derdziuk.

– Szanujemy wolność Polaków. Wybrali tak, że nie chcą by wiek emerytalny był zmieniany. Mają prawo też pracować dłużej, po zyskaniu praw emerytalnych – podkreślił.

Czytaj też:

Przykre wiadomości dla części Polaków. Muszą oddać ZUS spore pieniądzeCzytaj też:

Spora podwyżka emerytur w 2025 roku. Seniorzy będą się cieszyć?