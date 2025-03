Kiedy złożyć wniosek o przejście na emeryturę? Oto najkorzystniejszy moment

Po osiągnięciu wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) każdy pracownik nabywa prawa do świadczenia emerytalnego. Co ważne, czasem lepiej poczekać kilka miesięcy i złożyć wniosek o emeryturę w konkretnym momencie roku, aby otrzymywane świadczenie było wyższe. Kiedy najbardziej opłaca się przejść na emeryturę?

Kiedy złożyć wniosek o emeryturę?

Należy pamiętać, że co roku w czerwcu Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje waloryzacji składek i kapitału początkowego. W praktyce oznacza to, że wszystkie środki zgromadzone przez pracownika na koncie emerytalnym są podnoszone o pewien wskaźnik. Ma to uchronić pieniądze przed utratą wartości.

Z tego powodu najkorzystniej jest przejść na emeryturę w lipcu. Należy pamiętać, że umowa o pracę, na podstawie której jesteśmy zatrudnieni, musi być rozwiązana najpóźniej dwa dni przed końcem miesiąca. Z kolei wniosek o emeryturę, wraz ze świadectwem pracy, należy złożyć w ZUS do końca tego samego miesiąca.

Jak wskazuje "Fakt", kto poczekał z wnioskiem o przejście na emeryturę do lipca, może otrzymać nawet 300 – 400 złotych więcej. Warto także przypomnieć, że osoby, które nabyły prawo do emerytury, złożyły odpowiedni wniosek do ZUS oraz zaczęły otrzymywać świadczenie, mogą także, po spełnieniu warunków, otrzymać 14. emeryturę.

Co ciekawe, warto rozważyć przejście na emeryturę także w lutym. Znaczenie ma tutaj waloryzacja. Ta zaś ma miejsce zawsze w marcu. W jej wyniku emerytury i renty są podwyższane o przyjęty wcześniej przez rząd wskaźnik, po to, aby nie traciły na wartości. Ma to szczególne znacznie w przypadku, gdy mamy do czynienia z wysoką inflacją, co miało miejsce w ostatnich latach.

W tym miejscu przypomnijmy, że jedną z obietnic Donalda Tuska złożonych podczas kampanii wyborczej było wpisanie do ustawy dwukrotnej waloryzacji w ciągu roku. Jak na razie jednak nie została ona jednak zrealizowana.

Czytaj też:

Podwójny przelew od ZUS. Dobre wieści dla emerytówCzytaj też:

Na tę wiadomość czekali emeryci. Dodatkowe pieniądze już wkrótce na ich kontach