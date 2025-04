Obniżka cen prądu? Tyle zapłacą Polacy

Tymczasem, jak informuje Urząd Regulacji Energetyki, średnia cena sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wyniosła 0,83 zł za kWh w 2024 r., co oznacza wzrost o 5,6 proc. r/r.

"Średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwie domowym, uwzględniająca opłatę za świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej (obliczona na podstawie cen zawartych w umowach kompleksowych), w ubiegłym roku kształtowała się na poziomie 0,83 zł/kWh. Tym samym była o 5,6 proc. wyższa niż rok wcześniej (0,78 zł/kWh)" – czytamy w komunikacie.

Średnia cena energii elektrycznej dla odbiorcy w gospodarstwach domowych, uwzględniająca opłatę dystrybucyjną wyniosła w 2022 r. 0,73 zł/ kWh, a w 2021 r. – 0,59 zł/ kWh.

Kiedy i o ile obniżka cen prądu?

Paulina Hennig-Kloska w rozmowie z Polsat News zwróciła uwagę na znaczenie, jakie – jej zdaniem – odgrywają odnawialne źródła energii.

– Jeżeli chcemy obniżać ceny energii, to musimy budować OZE. Bo widać, że gdy mamy więcej energii z OZE, to ta energia jest tańsza – zaznaczyła szefowa resortu klimatu i środowiska.

Hennig-Kloska wskazała na spadek cen.

– Rachunki dla gospodarki już nominalnie spadają. Te ceny są niższe niż 693 złotych [za 1 MWh] zapisane w umowach – mówiła minister. Jak podkreśliła, ciężko wychodzić z 10-15-letnich zaległości w energetyce w rok. – Niemniej dziś cena na rynku hurtowym jest na poziomie 430 zł – 450 zł w ujęciu średniookresowym i ona spada – dodała.

Co zrobi rząd? Hennig-Kloska ujawnia szczegóły

Szefowa resortu klimatu i środowiska zaznaczyła, że "rząd nie chce doprowadzić do tego, aby te ceny rosły". Jak zapowiedziała, po przeglądzie taryf Rada Ministrów podejmie decyzje dotyczące dalszych działań.

– Jest wola, aby doprowadzić do cen rynkowych poniżej cen ustawowych – podkreśliła Paulina Hannig-Kloska.

Gdy prowadzący zapytał czy to znaczy, że nie będzie mrożenia cen, minister odpowiedziała: "oczywiście jeśli będzie trzeba, to będziemy to robić".

