Dziennikarz TVP Info przyniósł czapkę MAGA. Cieszyński: Słyszałem, że macie problemy

W wywiadzie udzielonym telewizji Fox News Donald Trump wyraził wątpliwość, że Sojusz Północnoatlantycki sprostałby "ostatecznej próbie", jaką byłaby obrona Stanów Zjednoczonych w sytuacji, gdyby kraj ten znalazł się w niebezpieczeństwie. – Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu i rzeczywiście tak zrobili, ale pozostawali nieco z tyłu, z dala od linii frontu – powiedział prezydent USA o sojusznikach z NATO.

Przedstawiciele koalicji rządowej domagają się wyraźnego sprzeciwu prezydenta Karola Nawrockiego, który już odniósł się do sprawy. Pojawiają się zarzuty, że PiS, które sprzyja Trumpowi, boi się go skrytykować.

Dziennikarz z czapką MAGA

Dziennikarz TVP Info Mateusz Dolatowski pojawił się w studiu z charakterystyczną, czerwoną czapką MAGA. – Panie ministrze, na początek mam dla pana prezydent w postaci dobrze panu znanej pewnie, takiej czerwonej czapeczki z napisem "Make America Great Again" – powiedział go goszczącego w stacji Janusza Cieszyńskiego z PiS.

– Niech pan przymierzy, bo myślę że pan będzie dużo lepiej wyglądał w czapce – odparł polityk.

– Ja dziękuję, ja nie muszę mierzyć. Na razie zostawię tę czapkę. Spytam, czy by pan ją ubrał, podobnie jak pana koledzy z Prawa i Sprawiedliwości? – kontynuował prezenter. – Nigdy nie nosiłem takiej czapki. Żona mówi, że słabo wyglądam w czapce – odpowiedział ironicznie były minister cyfryzacji.

– Koledzy, jak pan ocenia, że nosili? – nie odpuszczał Dolatowski. – Niech każdy nosi taką czapkę, jaką ma ochotę. Myślę, że dziesiątki milionów Amerykanów chodzą w takich czapkach. Niech pan ich zapyta, dlaczego to robią – powiedział Cieszyński, na co prowadzący stwierdził: – Amerykanów, a nie polskich polityków. To jest ta różnica. To ja panu po programie tę czapkę wręczę.

– Bardzo dziękuję. Słyszałem, że macie problemy finansowe, likwidację – ironizował polityk PiS, a prezenter zapewnił, że czapkę kupił za własne pieniądze. – To dobrze. A torba TVP? – zagaił gość.

– A torba TVP. Torbę dostałem. Proszę, żeby ktoś torbę odebrał. Są takie telewizje, w których te czapki leżą na stole, ale my taką telewizją nie jesteśmy i nie musimy mieć czapek popierających żadnego przywódcą europejskiego – podsumował dziennikarz TVP.

