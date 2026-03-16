Absurdalny wpis Śmiszka. "Pokażcie jaja i zacznijcie nosić karabiny"

"Który z was chłopaki, Dariusz Matecki, Przemysław Czarnek, Karol Nawrocki jedzie na wojnę w Iranie? Wasz prezydent was wzywa! Nosiliście czapeczki, pokażcie jaja i zacznijcie nosić karabiny! Odwagi chłopaki z prawicy! A w Teheranie się odnajdziecie, wasze wzorce ideologiczne już tam są" – napisał na X Krzysztof Śmiszek.

Europoseł Lewicy nawiązał prawdopodobnie do wezwania prezydenta USA Donalda Trumpa, by część państw Zachodu przyłączyła się do odblokowania Cieśniny Ormuz, którą Iran wciąż kontroluje poprzez możliwość ostrzelania tankowców, które zdecydowałyby się przez nią płynąć.

Jeśli chodzi zaś o "wzorce ideologiczne", przypomnijmy, ze Iran jest państwem wyznaniowym, państwem islamskim. W polskiej konstytucji zapisano natomiast zasadę bezstronności władz w sprawach religijnych i światopoglądowych oraz równouprawnienie wszystkich kościołów i związków wyznaniowych. Wymienieni politycy prezentują w tym zakresie poglądy zupełnie odmienne od władz w Teheranie.

Trump: Zobaczymy, czy oni pomogą nam

Momentami Trump jest w swoich komunikatach dotyczących wojny z Iranem niezwykle zmienny i chaotyczny. – To tylko stosowne, żeby ci, którzy czerpią korzyści z Cieśniny, pomogli zapewnić, żeby nie stało się tam nic złego – stwierdził amerykański prezydent. – Jeśli nie będzie odpowiedzi albo odpowiedź będzie negatywna, myślę, że to będzie bardzo złe dla przyszłości NATO – dodał.

Prezydent USA wyraził jednak powątpiewanie, że jego wezwanie spotka się z pozytywną odpowiedzią sojuszników i będzie skutkowało realnymi działaniami z ich strony. – Mamy coś, co nazywa się NATO. Byliśmy bardzo mili. Nie musieliśmy pomagać im z Ukrainą. Ukraina jest tysiące mil od nas (...) Ale pomogliśmy im. Teraz zobaczymy, czy oni pomogą nam. Bo od dawna mówię, że będziemy dla nich, ale oni nie będą dla nas. I nie jestem pewien, czy byliby – podkreślił

