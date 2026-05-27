Ryszard Petru wejdzie do rządu. "Czeka tylko na podpis Donalda Tuska"

Z nieoficjalnych informacji RMF FM wynika, że Ryszard Petru zostanie w przyszłym tygodniu powołany na wiceministra rozwoju. "Nominacja dla Petru jest już w Kancelarii Premiera i czeka tylko na podpis Donalda Tuska" – przekazała rozgłośnia.

– Chcę mieć wpływ na rzeczywistość w ten czy inny sposób. Jestem szefem sejmowej Komisji do Spraw Deregulacji i nie narzekam, natomiast bez wątpienia każdy z nas mógłby zrobić więcej, ale również w ramach swoich obowiązków, które dzisiaj realizuje. Stanowiska są ważne, jak długo mogą się przełożyć na realny wpływ na rzeczywistość – mówił w zeszłym tygodniu na antenie RMF FM Petru.

W latach 1997-2000 Ryszard Petru pełnił funkcję doradcy Leszka Balcerowicza w resorcie finansów. Później pracował m.in. w Banku Światowym. W 2015 r. założył partię Nowoczesna. Wówczas pierwszy raz dostał się do Sejmu. Dość szybko stracił przywództwo w partii i wrócił do biznesu. Do parlamentu wrócił w 2023 r., startując z list Trzeciej Drogi.

Nie wiedziała, ile jest województw. Została wiceministrem

Petru będzie kolejnym politykiem klubu Centrum, który otrzyma rządowe stanowisko. We wtorek (26 maja) wiceszefową resortu sportu i turystyki została poseł Żaneta Cwalina-Śliwowska.

O parlamentarzystce zrobiło się głośno w sieci w związku z materiałem "Dzień dobry TVN". Z okazji rozpoczęcia matur reporter TVN wybrał się do Sejmu, gdzie zadał politykom kilka prostych pytań. Cwalina-Śliwowska została zapytana o liczbę województw w Polsce. – Nie liczyłam ich nigdy. Nie potrafię odpowiedzieć – przyznała. – Wiem, że wcześniej było chyba 49, przed reformą. To akurat pamiętam – dodała. Polityk dostała też pytanie o to, stolicą którego kraju jest Luksemburg. – Belgii? – zastanawiała się.

Klub Centrum powstał w lutym tego roku po rozłamie w Polsce 2050. W jego skład weszło kilkunastu parlamentarzystów.

Czytaj też:

"Szala przesuwa się na drugą stronę". Nowy sondaż partyjny