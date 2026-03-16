Zajączkowska-Hernik uderza w rząd. "Umysły koalicji Tuska nie przestają zadziwiać"

Europoseł Konfederacji na platformie X oceniła, że wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski „grzmi, że po tym jak prezydent Nawrocki (słusznie!) zawetował ustawę o unijnej pożyczce SAFE na 45 lat w obcej walucie i z mechanizmem warunkowości, nie będzie pieniędzy na kamizelki kuloodporne czy amunicję”.

„Chyba nie ma lepszego dowodu na marnotrawstwo, złodziejstwo i korupcję, bo przecież na obronność i służby mundurowe wydajemy już 200 miliardów złotych! Dlatego uprzejmie zapytuję – gdzie u licha są te pieniądze?!” – dodała.

twitter

Rząd chce zlikwidować CBA

Ewa Zajączkowska-Hernik przypomniała, że „z pewnością koalicja Tuska nie chce, aby na to pytanie odpowiedziało CBA – właśnie w Sejmie przegłosowali jego likwidację”. „Z uporem godnym lepszej sprawy próbowali to zrobić od początku kadencji, ale szef Kancelarii Prezydenta RP, Zbigniew Bogucki, już przekazał pozdrowienia od Karola Nawrockiego: »Likwidacja CBA była waszym marzeniem, ale już dzisiaj mogę państwu powiedzieć, że to marzenie będzie płonne. Nic z tego nie będzie«. Weto wjedzie tutaj na pełnej” – oceniła.

Szokująca szkoła "Banderowiec" we Lwowie

Zdaniem europoseł Konfederacji „zawetować przydałoby się również antypolonizm na Ukrainie i w naszym rządzie – u sąsiadów kult Bandery ma się tak dobrze, że we Lwowie otwarto »wojskowo-patriotyczną« szkołę pod nazwą »Banderowiec«, a członkowie rządu Tuska już tego bronią”. „Wiceszef MSZ, Władysław Teofil Bartoszewski, stwierdził, że »dla Ukraińców Bandera ma inne znaczenie historyczne niż dla Polaków«, a wiceminister nauki, Andrzej Szeptycki (który sam podkreśla, że jest »obywatelem mniejszości narodowej«) chętnie tę wypowiedź poparł” – przypomniała. „Polski rząd w Polsce pilnie potrzebny!” – stwierdziła.

Europosłowie KO i Lewicy przeciwko poprawkom uchylającym ETS2

Ewa Zajączkowska-Hernik dodała, że „niestety politycy koalicji Tuska działają przeciwko wam nie tylko w Polsce, ale też w Brukseli”. „europosłowie Lewicy i KO zagłosowali PRZECIWKO złożonym przeze mnie poprawkom uchylającym ETS2 i dyrektywę o przymusowych remontach klimatycznych budynków. Robert Biedroń, Krzysztof Śmiszek, Joanna Scheuring-Wielgus, Borys Budka, Bartłomiej Sienkiewicz i Magdalena Adamowicz pokazali, że mają Was serdecznie gdzieś i chcą horrendalnych podwyżek opłat i rachunków” – napisała.

„Ale spokojnie – już w najbliższych wyborach to Wy będziecie mogli pokazać gdzie ich macie” – oceniła.

