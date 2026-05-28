Kallas: Dynamika wojny zmienia się na korzyść Ukrainy
Udostępnij1 Skomentuj
Opinie

Kallas: Dynamika wojny zmienia się na korzyść Ukrainy

Dodano: 
Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaja Kallas
Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaja Kallas Źródło: PAP/EPA / OLIVIER HOSLET
Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaja Kallas wskazuje, że "dynamika wojny zmienia się na korzyść Ukrainy".

Kallas zabrała głos po nieformalnym spotkaniu Rady UE na szczeblu ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich. Przedstawicielka UE wskazała, że choć Rosja znajduje się obecnie w trudniejszej sytuacji niż jeszcze kilka miesięcy temu, to jednak Władimir Putin nie wykazuje chęci do rozmów pokojowych.

– Rosja jest w niekorzystnej sytuacji militarnej, gospodarczej i dyplomatycznej. Jednak, jak pokazały niedawne ataki na Kijów, Rosja nadal nie wykazuje realnego zainteresowania pokojem. Bezpośrednia groźba Moskwy dotycząca zabicia zagranicznych dyplomatów w Kijowie jest publicznym ogłoszeniem zbrodni wojennej – powiedziała Kallas.

Unijna komisarz wskazała, że podczas spotkania na Cyprze przedstawiciele państw członkowskich dyskutowali m.in. nad tym, jakich ustępstw Europa powinna żądać od Moskwy i jakie są "czerwone linie” dla Unii Europejskiej.

– Jedno jest absolutnie jasne: Europa nigdy nie będzie neutralnym mediatorem między Rosją a Ukrainą, ponieważ jesteśmy po stronie Ukrainy i bronimy własnych kluczowych interesów bezpieczeństwa – stwierdziła.

Rosja będzie atakować zagranicznych dyplomatów?

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej ogłosiło rozpoczęcie systematycznych ataków na obiekty kompleksu wojskowo-przemysłowego znajdujące się w Kijowie. Jednocześnie zaleciło cudzoziemcom jak najszybsze opuszczenie stolicy Ukrainy, a mieszkańcom miasta unikanie infrastruktury wojskowej i administracyjnej.

W wywiadzie dla "Gazety Parlamentarnej" członek komisji ds. obrony w rosyjskiej Dumie Andriej Kartapołow przekazał, że celem rosyjskich sił zbrojnych w Kijowie nie będzie budynek parlamentu ani kancelaria prezydenta.

Według rządowej rosyjskiej agencji TASS w trakcie rozmowy w MSZ w Warszawie ambasador Michno odrzucił zarzuty dotyczące rzekomych celowych ataków rosyjskiej armii na infrastrukturę cywilną. Strona polska wezwała natomiast stronę rosyjską do "natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji" oraz przestrzegania prawa międzynarodowego.

Czytaj też:
Kallas zabrała głos ws. Schroedera. "Jasne dlaczego Putin go chce"Czytaj też:
"Trochę mózgu, nie tylko «jaja»". Dmitriew odpowiedział Kallas i Sikorskiemu

Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: Unian
Czytaj także