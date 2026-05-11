Prezydent Rosji został w sobotę zapytany o to, czy jest "jeszcze ktoś rozsądny w zachodniej Europie, z kim można prowadzić dialog". Putin powiedział, że rozmówcą, na którego mógłby się zgodzić, byłby Gerhard Schroeder, były kanclerz Niemiec.

Pytanie padło po wypowiedzi przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy, który stwierdził, iż wierzy w "potencjał" Unii Europejskiej, aby negocjować z Rosją i omówić przyszłą architekturę bezpieczeństwa Europy.

Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Kaja Kallas jednoznacznie odrzuciła taką możliwość.

– Gerhard Schroeder był wysoko postawionym lobbystą rosyjskich spółek państwowych. Więc jasne jest, dlaczego Putin chce go przy stole negocjacyjnym — efektywnie zasiadłby po obu stronach stołu – powiedziała Kallas, pytana o propozycję Putina.

Putin: Wojna Rosji z Ukrainą zbliża się do końca

Putin powiedział dziennikarzom po obchodach Dnia Zwycięstwa w sobotę (9 maja), że może spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim w Moskwie. Zadeklarował również gotowość do spotkania w innym kraju, ale tylko w celu podpisania ostatecznego porozumienia pokojowego między dwoma państwami.

Rosyjski prezydent stwierdził także, że konflikt na Ukrainie zbliża się do końca. Podkreślił rolę Stanów Zjednoczonych w negocjacjach pokojowych, przy czym zastrzegł, że rozwiązanie tej sytuacji to przede wszystkim sprawa Rosji i Ukrainy.

Poinformował również, że byłby skłonny podjąć negocjacje z Europą za pośrednictwem byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schroedera.

Wojska rosyjskie walczą na Ukrainie od ponad czterech lat. To dłużej niż Armia Czerwona walczyła w II wojnie światowej, znanej w Rosji jako Wielka Wojna Ojczyźniana 1941-1945.

