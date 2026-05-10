Putin: Wojna Rosji z Ukrainą zbliża się do końca

Putin powiedział dziennikarzom po obchodach Dnia Zwycięstwa w sobotę (9 maja), że może spotkać się z Zełenskim w Moskwie. Zadeklarował również gotowość do spotkania w innym kraju, ale tylko w celu podpisania ostatecznego porozumienia pokojowego.

Rosyjski prezydent stwierdził, że konflikt na Ukrainie zbliża się do końca. Podkreślił rolę Stanów Zjednoczonych w negocjacjach pokojowych, przy czym zastrzegł, że rozwiązanie tej sytuacji to przede wszystkim sprawa Rosji i Ukrainy.

Poinformował również, że byłby skłonny podjąć negocjacje z Europą za pośrednictwem byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schroedera.

Zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą

Odnosząc się do ogłoszonego w piątek (8 maja) przez prezydenta USA Donalda Trumpa trzydniowego rozejmu między Rosją a Ukrainą, Putin stwierdził, że to "propozycja uzasadniona, podyktowana szacunkiem dla naszego wspólnego zwycięstwa nad nazizmem i wyraźnie o charakterze humanitarnym".

Zawieszenie broni obowiązuje w dniach 9-11 maja. Moskwa i Kijów zgodziły się także na wymianę jeńców – po 1000 z każdej ze stron.

Dekret Zełenskiego ws. parady w Moskwie

Zełenski podpisał w piątek dekret gwarantujący, że Plac Czerwony zostanie wyłączony z planu użycia ukraińskiej broni podczas parady 9 maja, która w tym roku była nadzwyczaj skromna – odbyła się bez udziału sprzętu wojskowego.

Dekret ukraińskiego prezydenta rozgniewał Kreml. Rzecznik Putina Dmitrij Pieskow oświadczył, że Rosja nie potrzebuje niczyjego pozwolenia na zorganizowanie Parady Zwycięstwa.

Wcześniej Putin ostrzegł, że jeśli Ukraina zaatakuje Moskwę w trakcie święta, Rosja odpowie zmasowanym uderzeniem na centrum Kijowa.

Wojska rosyjskie walczą na Ukrainie od ponad czterech lat. To dłużej niż Armia Czerwona walczyła w II wojnie światowej, znanej w Rosji jako Wielka Wojna Ojczyźniana 1941-1945.

Czytaj też:

"Wspólne zwycięstwo". Putin ujawnia kulisy rozmowy z Trumpem