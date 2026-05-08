"Wspólne zwycięstwo". Putin ujawnia kulisy rozmowy z Trumpem

Prezydent Rosji Władimir Putin oświadczył w piątek (8 maja), że podczas niedawnej rozmowy telefonicznej z prezydentem USA Donaldem Trumpem przywódcy wspominali "wspólną historię swoich krajów w walce z nazizmem podczas II wojny światowej i świętowaniu zwycięstwa".

– Niedawno rozmawialiśmy na ten temat podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Przypomnieliśmy sobie, jak wspólnie walczyliśmy z nazizmem i jak wyszliśmy z tego zwycięsko – stwierdził Putin, podkreślając wspólne wysiłki koalicji antyhitlerowskiej.

Jak podała agencja TASS, rosyjski przywódca wspomniał o wymianie zdań z Trumpem na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa, które odbyło się w przededniu Dnia Zwycięstwa, 9 maja.

Parada w Moskwie bez sprzętu wojskowego

W tym roku po raz pierwszy od 19 lat parada w Moskwie odbędzie się bez sprzętu wojskowego. Zamiast czołgów i systemów rakietowych, przez Plac Czerwony przemaszerują jedynie żołnierze.

W defiladzie nie wezmą również udziału studenci szkół wojskowych Suworowa i Nachimowa oraz korpusu kadetów. Zamiast tego planowana jest transmisja telewizyjna działań "wojsk operujących w Północnym Okręgu Wojskowym".

Decyzja o skróceniu uroczystości została podjęta "ze względu na sytuację operacyjną" – poinformowało Ministerstwo Obrony.

Według BBC, parada Zwycięstwa bez czołgów, samolotów i rakiet to znak, że wojna z Ukrainą nie idzie zgodnie z planem.

Dzień Zwycięstwa w Rosji. Krótka lista gości Putina

W obchodach Dnia Zwycięstwa nie będą uczestniczyć prawie wszyscy przywódcy byłych republik radzieckich. Jak wynika z listy gości Władimira Putina opublikowanej w czwartek (7 maja) przez Kreml, były ZSRR będzie reprezentowany jedynie przez dyktatora Białorusi Aleksandra Łukaszenkę.

Prezydenta Rosji odwiedzi 9 maja siedmiu zagranicznych gości, z czego tylko czterech reprezentuje państwa uznane na arenie międzynarodowej. Oprócz Łukaszenki, są wśród nich przywódca Laosu, premier Słowacji i król Malezji. W Moskwie spodziewani są również prezydent Serbii oraz przywódcy Abchazji i Osetii Południowej, separatystycznych regionów Gruzji.

