Podróż do Rosji naokoło. Premier Słowacji poleci do Moskwy przez cztery kraje

O tym, że władze Czech, Niemiec, Szwecji i Finlandii nie wyraziły sprzeciwu wobec wykorzystania ich przestrzeni powietrznej podczas podróży Ficy do Rosji, poinformował słowacki portal Marker, powołując się na źródło w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Słowacji.

Wcześniej zgody na taki przelot nie wydały kraje bałtyckie – Litwa, Łotwa i Estonia. Zagadką pozostaje, jak zachowały się polskie władze.

Sikorski o zgodzie na przelot Ficy do Rosji: Problem przestał istnieć

W kwietniu rzecznik MSZ Maciej Wewiór informował, że Polska otrzymała od strony słowackiej wniosek o zgodę na przelot samolotu premiera Ficy do Moskwy, który został poddany analizie.

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, pytany pod koniec ubiegłego miesiąca, czy zapadła już decyzja w tej sprawie odparł, że według jego wiedzy "ten problem przestał istnieć". Więcej szczegółów nie podał.

Szef słowackiego rządu odwiedzi Moskwę w sobotę (9 maja). Tego dnia w Rosji obchodzony jest Dzień Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami.

Parada w Moskwie bez sprzętu wojskowego

W tym roku po raz pierwszy od 19 lat parada w Moskwie odbędzie się bez sprzętu wojskowego. Zamiast czołgów i systemów rakietowych, przez Plac Czerwony przemaszerują jedynie kolumny marszowe.

W defiladzie nie wezmą również udziału studenci szkół wojskowych Suworowa i Nachimowa oraz korpusu kadetów. Zamiast tego planowana jest transmisja telewizyjna działań "wojsk operujących w Północnym Okręgu Wojskowym".

Decyzja o skróceniu uroczystości została podjęta "ze względu na sytuację operacyjną" – poinformowało Ministerstwo Obrony.

Krótka lista gości Putina

W obchodach Dnia Zwycięstwa nie będą uczestniczyć prawie wszyscy przywódcy byłych republik radzieckich. Jak wynika z listy gości Władimira Putina opublikowanej w czwartek (7 maja) przez Kreml, były ZSRR będzie reprezentowany jedynie przez dyktatora Białorusi Aleksandra Łukaszenkę.

Prezydenta Rosji odwiedzi 9 maja siedmiu zagranicznych gości, z czego tylko czterech reprezentuje państwa uznane na arenie międzynarodowej. Oprócz Łukaszenki, są wśród nich przywódca Laosu, premier Słowacji i król Malezji. W Moskwie spodziewani są również prezydent Serbii oraz przywódcy Abchazji i Osetii Południowej, separatystycznych regionów Gruzji.

