Panika przed Dniem Zwycięstwa. Rosja wyłączy internet i usługi SMS

"Rosyjskie Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego ogłosiło, że dostęp do internetu mobilnego, w tym do tzw. białej listy stron internetowych i wiadomości SMS, zostanie tymczasowo ograniczony w Moskwie 9 maja. Twierdzi, że jest to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa wydarzeń publicznych podczas obchodów Dnia Zwycięstwa 9 maja" – informuje portal "Meduza".

Tzw. "biała lista" odnosi się do wstępnie zatwierdzonych zasobów internetowych, które pozostają dostępne podczas szerszych ograniczeń w dostępie do internetu.

"Meduza" poinformowała, że w stolicy Rosji w dniach 7-8 maja, przed paradą, nie przewiduje się żadnych ograniczeń w korzystaniu z mobilnego internetu.

Problemy z mobilnym internetem w Moskwie i Petersburgu

5 maja mieszkańcy Moskwy i Petersburga zaczęli narzekać na problemy z dostępem do mobilnego internetu. Wówczas rosyjskie Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego, Łączności i Mediów ogłosiło, że tymczasowe blokady w Moskwie, wprowadzone ze względów bezpieczeństwa, dobiegły końca i dostęp do mobilnego internetu został przywrócony.

Mieszkańcy stolicy Rosji po raz pierwszy zetknęli się z masowymi ograniczeniami internetu rok temu – przed 80. rocznicą Dnia Zwycięstwa. Internet mobilny był wówczas praktycznie niedostępny w kilku dzielnicach stolicy przez kilka dni.

