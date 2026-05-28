Inauguracja Newsmaxa w Polsce. "Historyczny moment"

Dziennikarz zaznaczył, że zrozumiał, iż nie będzie lepszego momentu na polskim rynku medialnym na start takiego brendu jak Newsmax. Jak podkreślił, na rodzimym podwórku jest "miejsce na telewizję, która traktuje widza poważnie, która nie zakłada z góry, o czym widz powinien myśleć". – Niby proste, ale w dzisiejszych czasach zaskakująco trudne do wykonania – przyznał.

– Mamy najnowocześniejsze studio w Europie — i nie mówię tego dlatego, że widziałem, jak powstawało, ale dlatego, że byłem niedawno w Belgradzie i mam porównanie. Oni mają gorsze – powiedział Wojciech Surmacz. – Mamy najlepszych ludzi, których nie będę tu wymieniał, bo nie po to są dziennikarze, żeby szef ich przedstawiał. Dowiecie się Państwo, kto jest kim, kiedy staną przed kamerami. I myślę, że spora część z Państwa będzie pozytywnie zaskoczona – dodał.

Surmacz: Wrzask sprzedaje się lepiej. My zajmiemy się tym, co sprzedaje się gorzej

Dziennikarz wskazał, że nowa stacja ma "coś, co w polskiej telewizji informacyjnej jest rzadkością: bezpośrednie połączenie z globalną siecią korespondentów i dostęp do wydarzeń, które dzieją się dalej niż Warszawa".

– Nie mamy złudzeń: wrzask sprzedaje się dzisiaj lepiej niż sens. Konflikt sprzedaje się lepiej niż normalna rozmowa. Proste odpowiedzi sprzedają się lepiej niż uczciwe pytania. Dlatego dokładnie tym się zajmiemy – tym, co sprzedaje się gorzej. To oczywiście nie jest najbardziej komfortowa strategia biznesowa. Ale przynajmniej jest interesująca. Prawda? – powiedział Surmacz.

Szef Newsmax Polska podkreślił, że jego stacja nie będzie "traktować widzów jak statystyk w zestawieniach oglądalności".

– Po pierwsze – fakty będą miały znaczenie. Nawet jeśli nie pasują do tzw. przekazu dnia. Po drugie – różnice zdań nie będą problemem do wyeliminowania, tylko punktem wyjścia do rozmowy – mówił dziennikarz.

Christopher Ruddy: Boże, błogosław Polskę

Głos zabrał również twórca i właściciel Newsmaxa, Christopher Ruddy.

– To historyczny moment dla naszej firmy, ale co jeszcze ważniejsze – to istotny moment dla niezależnego dziennikarstwa oraz dla sojuszu wolnych narodów – powiedział.

Jak zaznaczył amerykański biznesmem, "Newsmax powstał w USA z prostego przekonania: że dziennikarstwo powinno być niezależne, uczciwe i odpowiedzialne przed ludźmi – a nie przed rządami, wielkimi korporacjami czy ruchami politycznymi".

– Jednak nasz sukces nigdy nie opierał się na ideologii. Naszą misją nie jest dostarczanie wiadomości z perspektywy lewicy czy prawicy. Naszą misją jest tworzenie rzetelnego, dokładnego i godnego zaufania dziennikarstwa. Ludzie na całym świecie są spragnieni prawdy. I to właśnie to pragnienie sprowadziło nas dziś do Polski – mówił Ruddy.

Jak zaznaczył, jego zespół jest szczególnie dumny z powodu faktu, że "Polska stanowi pierwszą dużą ekspansję partnerstwa Telekom Srbija z Newsmax poza Bałkanami". – To nie jest tylko ekspansja biznesowa. To rozwój wspólnej, demokratycznej wizji Narody Polski, Serbii i Stanów Zjednoczonych rozumieją coś niezwykle ważnego: wolność nigdy nie jest dana raz na zawsze. Każde pokolenie musi jej bronić, umacniać ją i odnawiać – zaznaczył.

– Ameryka od dawna rozumie, że wolna Europa jest niezbędna dla wolnego świata. Nigdzie duch wolności nie jest dziś silniejszy niż tutaj, w Polsce. Każdy, kto wierzy dziś w wolność, demokrację i suwerenność narodową – wszyscy jesteśmy Polakami – powiedział Christopher Ruddy. – Polska stanowi bastion przeciwko agresji i tyranii – dodał.

Jak mówił biznesmen: "W tym niebezpiecznym momencie historii, gdy Rosja zagraża pokojowi w Europie, a reżimy takie jak irański szerzą niestabilność i terror, Polska stała się jednym z najsilniejszych i najbardziej wiarygodnych sojuszników Ameryki. A przywództwo Polski to nie tylko retoryka. Polska przewodzi poprzez czyny. Zaangażowanie Polski w NATO, w obronność i w wolność należy do najsilniejszych w całym sojuszu. Podczas gdy inni debatują, Polska działa".

– Boże, błogosław Polskę. Boże, błogosław Serbię. Boże, błogosław Stany Zjednoczone Ameryki. I niech wolność zawsze zwycięża – tymi słowami Christoper Ruddy zakończył swoje przemówienie.

Amerykański lotniskowiec medialny wpływa do Polski. Newsmax otwiera nowy rozdział

