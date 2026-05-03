Szef Newsmax Polska: Nie będziemy się utrzymywali z wpłat telewidzów

W rozmowie z Wirtualnymi Mediami jej producent wykonawczy Wojciech Surmacz jasno zadeklarował, że projekt będzie działał w oparciu o klasyczny model komercyjny. – Na pewno nie będziemy się utrzymywali z wpłat telewidzów – powiedział w wywiadzie dla Wirtualnych Mediów. – To będzie klasyczna, normalna, komercyjna telewizja – podkreślił.

Start w czerwcu i "amerykański format"

Newsmax Polska ma ruszyć na początku czerwca. Wcześniej, 28 maja, zaprezentowana zostanie ramówka i zespół. Stacja ma być dostępna głównie w sieciach kablowych, na platformach satelitarnych oraz w internecie. Surmacz zapowiada „typowo amerykański format”, wzorowany na rozwiązaniach znanych z rynku USA. – Newsmax Polska sięgnie po format stacji informacyjnej, który do tej pory nie funkcjonował na polskim rynku – mówił Wirtualnym Mediom. W ramówce mają znaleźć się m.in. pasma dokumentalne oraz programy emitowane równolegle z wersją amerykańską.

Na starcie stacja ma zatrudniać ponad 100 osób. Jak przyznał Surmacz, jego doświadczenie wskazuje, że tego typu projekty "po trzech latach zaczynają przynosić zyski". Celem jest około 1 proc. udziału w rynku po dwóch latach.

Problemy w Republice i możliwe odejścia

Szef projektu podkreśla, że nowa stacja nie chce być kolejnym wyraźnie profilowanym politycznie kanałem. – Nie jesteśmy medium tożsamościowym. Nie jesteśmy medium politycznym – zaznaczył w rozmowie z Wirtualnymi Mediami. – Linia programowa ma być centroprawicowa – dodał. Jednocześnie zdystansował się od bezpośredniej rywalizacji z Republiką. – Republika ma ugruntowaną pozycję. To my wchodzimy na rynek, nie będziemy konkurować z Telewizją Republika – mówił.

Tymczasem niewykluczone są transfery pracowników telewizji Sakiewicza do nowej stacji. Z relacji pracowników ujawnionych pod koniec kwietnia wynika bowiem, że w ostatnich miesiącach nasiliły się opóźnienia w wypłatach wynagrodzeń w Telewizji Republika. – Sytuacja jest krytyczna – mówią anonimowo dziennikarze stacji. Problemy mają być związane m.in. z kosztami koncesyjnymi oraz dodatkowymi obciążeniami finansowymi.

W efekcie część zespołu rozważa odejście. Wśród potencjalnych kierunków pojawia się właśnie Newsmax Polska. – Wystarczy płacić na czas, to już jest bardzo atrakcyjne – powiedział jeden z dziennikarzy Republiki w rozmowie z Wirtualnymi Mediami. Według jego relacji nawet 70 proc. pracowników może myśleć o zmianie pracy. Surmacz odniósł się do tych doniesień ostrożnie. – Nie podkupuję pracowników Republiki – zapewnił w wywiadzie. Przyznał jednak, że do nowej stacji trafiają zgłoszenia z różnych redakcji.

