"Krytyczna sytuacja" w Republice. Możliwe transfery do nowej telewizji

Według nieoficjalnych ustaleń Wirtualnych Mediów, w ostatnich miesiącach opóźnienia w wypłatach miały się nasilić. "Sytuacja jest krytyczna", a część pracowników ma trudności z regulowaniem zobowiązań finansowych – wskazują rozmówcy serwisu.

Problemy finansowe stacji mają być związane m.in. z koniecznością uregulowania opłat koncesyjnych oraz dodatkowymi kosztami, w tym odsetkami za opóźnienia.

Dziennikarze TV Republika zaczną przechodzić do Newsmax Polska?

W efekcie część zespołu rozważa odejście do konkurencyjnych projektów medialnych. Wśród potencjalnych kierunków wskazywana jest m.in. Newsmax Polska, która – według relacji – ma oferować atrakcyjne warunki zatrudnienia, a dla części pracowników kluczowe jest terminowe wypłacanie wynagrodzeń.

Z doniesień wynika również, że zainteresowanie przejściem nie ogranicza się do jednego podmiotu – część dziennikarzy rozważa także inne redakcje działające na rynku medialnym.

"Wystarczy płacić na czas, to już jest bardzo atrakcyjne"

Dziennikarz Republiki, który zastrzegł sobie anonimowość, powiedział w rozmowie z WM, że nawet 70 proc. zespołu myśli o zmianie miejsca pracy. – Ludzie mają kredyty i nie mogą ich spłacać. Słyszałem, że Newsmax proponuje bardzo dobre warunki, ale wystarczy płacić na czas, to już jest bardzo atrakcyjne – podkreślił.

Portal Newsmaxpolska.pl wystartował tydzień temu. Za miesiąc ma ruszyć stacja telewizyjna Newsmax Polska związana z kanałem Newsmax Balkans, który należy do operatora Telekom Srbija.

Newsmax to konserwatywna, prawicowa stacja z USA. Jak ustaliła "Rzeczpospolita", w Europie Newsmax ma działać na zasadzie franczyzy i niewiele – poza nazwą – będzie mieć wspólnego z oryginalnym, amerykańskim wydaniem, w którym wypowiadał się niejednokrotnie także polski prezydent Karol Nawrocki.

Czytaj też:

