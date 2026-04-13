Europosłowie nie chcą nowej telewizji w Polsce. Zwrócili się do KE

Pod koniec maja w Polsce ma zacząć nadawać telewizja Newsmax. Będzie ona dostępna online, a w dalszej perspektywie także w ofertach operatorów kablowych i satelitarnych. Natomiast już 20 kwietnia ma wystartować portal internetowy stacji. Wirtualne Media poinformowały niedawno, że studio Newsmax Polska zostało wynajęte w kompleksie Digital Knowledge Village, położonym przy ul. Puławskiej w Warszawie. Obiekt ten oferuje m.in. dużą salę eventową o powierzchni 330 metrów kwadratowych, którą można podzielić na trzy mniejsze przestrzenie po 110 metrów kwadratowych każda.

Dziennik "Rzeczpospolita" donosił, że nowy kanał może być konkurencją dla takich mediów jak Republika i wPolsce24. Nieco inne ustalenia zaprezentowały Wirtualne Media. Według serwisu, nowa stacja ma mieć centrowy charakter i nie zamierza być konkurencją dla prawicowych telewizji w Polsce.

W Stanach Zjednoczonych kanał Newsmax, który debiutował w 2014 r. jako konkurencja Fox News, znany jest z konserwatywnej linii programowej i poparcia dla prezydenta Donalda Trumpa. Jednak w Polsce projekt ma być częścią grupy Newsmax Balkans, która działa w Serbii i należy do spółki Telekom Srbija, w której większościowe udziały ma państwo i którą w przeszłości kredytował rosyjski Sbierbank.

Newsmax Polska. Europosłowie interweniują w KE

Europosłowie Koalicji Obywatelskiej Łukasz Kohut i Krzysztof Brejza wystosowali do Komisji Europejskiej list. Politycy oczekują działań KE w związku z planami wejścia na polski rynek telewizji Newsmax. Twierdzą, że chcą zapobiec "rosyjskiej ingerencji".

"Jakie działania podejmie Komisja, aby zapobiec rosyjskiej ingerencji w państwach członkowskich? Czy Komisja będzie monitorować sytuację i podejmie działania, jeśli wolność mediów zostanie zagrożona?" – pytają w liście, cytowanym przez press.pl.

"Ruska propaganda pod maską Newsmax Polska? Nie pozwolimy! Interweniujemy z Krzysztofem Brejzą do Komisji Europejskiej, bo media powiązane z rosyjskim kapitałem nie mogą kształtować żadnego Homo Putinicus! Ani tu, ani nigdzie indziej" – napisał Łukasz Kohut na platformie X.

Nowa konkurencja dla Kanału Zero? Znamy już pierwsze nazwiska