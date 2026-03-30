Nowa konkurencja dla Kanału Zero? Znamy już pierwsze nazwiska

Igor Janke zapowiedział, że 4 maja w polskim internecie pojawi się nowa platforma medialna – Kanał Otwarty. – To zupełnie nowa jakość w polskim życiu publicznym, w polskim dziennikarstwie, w polskich mediach. Układ Otwarty, który tworzyłem przez 4,5 roku (...), zamieni się w Kanał Otwarty – powiedział w nagraniu, które zamieścił w poniedziałek (30 marca) na platformie X.

– Otwieramy się jeszcze szerzej. Będziemy platformą, która dopuszcza różne głosy, prezentuje różne punkty widzenia, nie prowadzi propagandy, która nie dzieli, nie polaryzuje, ale próbuje wytłumaczyć rzeczywistość, mechanizmy, które rządzą współczesnym światem – wyjaśnił Janke.

– Będzie to po prostu kanał na YouTubie, który będzie nadawał kilka razy dziennie, przez siedem dni w tygodniu. Tworzyć go będzie grupa kilkunastu, a może nawet kilkudziesięciu dziennikarzy, twórców, komentatorów, ekspertów z bardzo różnych stron – oświadczył.

twitter

Wiech, Baranowska i Ślubowski w Kanale Otwartym

Igor Janke ujawnił, że Kanał Otwarty tworzyć będą m.in.: Kamila Baranowska (wcześniej interia.pl), Grzegorz Ślubowski (do niedawna w Kanale Zero), Jakub Wiech (były redaktor naczelny portalu energetyka24.com), Michał Żakowski (Radio 357), Bartosz Cichocki (były ambasador RP na Ukrainie), Adam Eberhardt (były szef Ośrodka Studiów Wschodnich), ppłk Maciej Korowaj (były oficer wywiadu), płk Piotr Lewandowski (były oficer Wojska Polskiego) oraz Rafał Porzeziński (w przeszłości m.in. TVP). Stałym komentatorem będzie Andrew Michta, amerykański politolog polskiego pochodzenia.

Janke podkreślił, że jest głównym udziałowcem Kanału Otwartego, ale do projektu włączyli się także inni inwestorzy. Są to: Tadeusz Chełstowski (założyciel Patronite), Tomasz Karwatka (założyciel Divante i Vue Storefront, autor książki "The 5"), Anna Lankauf (współzałożyciel Callstack), Patryk Brożek (współzałożyciel i wieloletni prezes Fudo Security), Krzysztof Habowski (założyciel RST Group), Marcin Kowalik i Jarosław Pilarczyk (Balnord), Tomasz Muter (współzałożyciel Droids On Roids), Krzysztof Kościukiewicz (m.in. PromptEye, Venturepackt, EpozytywnaOpinia, UpEverMedia, TrustMate, Creanso), Michał Zacher (założyciel Vazco) oraz Jan Skowroński (lekarz i przedsiębiorca). Prezesem firmy będzie żona Igora Janke, Bogna Janke, była ambasador RP w Brazylii oraz była szefowa portalu Salon24.pl.

Igor Janke to dziennikarz, publicysta, autor książek, twórca portalu Salon24.pl oraz prezes think tanku Instytut Wolności. Od 2021 r. prowadzi na YT podcast Układ Otwarty, który zgromadził 209 tys. subskrybentów.

Czytaj też:

