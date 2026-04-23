"Nie wykluczamy koalicji". Kaczyński stawia warunek

Lider największej partii opozycyjnej podkreślił w czwartkowej rozmowie na antenie Telewizji Republika, że PiS musi "mówić do różnych elektoratów". – Zarówno tego prawicowego, jak i tego bardziej umiarkowanego. Zarówno do młodego, jak i tego bardziej już dojrzałego. Zarówno do miejskiego, jak i do wiejskiego. Ta rozmaitość jest absolutnie konieczna i zawsze to robiliśmy i chcemy robić to dalej, tylko jesteśmy dzisiaj w innej sytuacji – zaznaczył Kaczyński. – Mówię nie o sytuacji partii, tylko Polski – dodał.

Koalicja? Kaczyński: W rządzie nie może być szaleńczych pomysłów

Odnosząc się do badań opinii publicznej, prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział: "Jest taka prosta metoda na poprawę sondaży – zamówić własne. Ale to mówię oczywiście żartem, chociaż ten żart nawiązuje do rzeczywistości w tej sferze". Jak podkreślił: "Trzeba przede wszystkim ciężko pracować i my to w tej chwili robimy".

Kaczyński zaznaczył, że PiS bierze pod uwagę wariant, w którym będzie dzierżyć stery rządu w wariancie koalicyjnym.

– Zobaczymy jak to będzie i nie wykluczamy koalicji, ale stawiamy jeden warunek. To znaczy rząd musi być racjonalny. Nie może być jakichś szaleńczych pomysłów. Musi być rządem, który wie, co zrobić w tej sytuacji – zastrzegł lider największej partii opozycyjnej.

Prezes PiS: Są tacy, którzy wyszli poza ustalenia

Jarosław Kaczyński odniósł się również do porozumienia zawartego z Mateuszem Morawieckim i jego sojusznikami.

– To są ustalenia aktualne. Dzisiaj też miałem kontakty z panem premierem i one są podtrzymywane. Są tacy, którzy wyszli poza ustalenia, ale później się jakby z tego wycofali. Stwierdzili, że zostali źle zrozumiani, czyli krótko mówiąc – nie jest źle – zapewnił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Jednocześnie polityk zapewnił, że Przemysław Czarnek pozostaje kandydatem jego ugrupowania na premiera.

– Są dwa płuca, oczywiście trzeba jeszcze je odpowiednio uruchomić, bo to sprawa jest tej rady – powiedział Jarosław Kaczyński.

