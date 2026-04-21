Kaczyński i Morawiecki przerywają milczenie. Ujawnili, co ustalono podczas spotkania

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wystąpił we wtorek na wspólnej konferencji prasowej z byłym premierem Mateuszem Morawieckim.

Kaczyński wystąpił z Morawieckim. "Kompromis"

– Wczoraj, ale i dzisiaj, bo koniec był o 2:00 w nocy, doszło do długiej, 7-godzinnej rozmowy między panem premierem a mną. Ta rozmowa przyniosła, przynajmniej jestem o tym głęboko przekonany, kompromis – powiedział Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS podkreślił, że kompromis sprowadza się "najogólniej do tego, że działalność stowarzyszenia będzie prowadzona jakby wewnątrz partii".

– Powstanie, to skądinąd był pomysł, który powstał w czasie posiedzenia prezydium Komitetu Politycznego, rada ekspercka i tam ci, którzy się znaleźli, mówię tutaj o posłach i europosłach ewentualnie, będą mogli działać, natomiast pozostałe działania będą w tym momencie wstrzymane – powiedział.

Jarosław Kaczyński dodał, że "to nie oznacza oczywiście, że stowarzyszenie będzie zlikwidowane".

– Będziemy skądinąd pracować jeszcze dalej, ale to już dodatek ode mnie, nad jakby rozwiązaniem problemu stowarzyszeń, bo jest ich kilka w tej chwili wewnątrz partii – przekazał.

"Partia będzie miała dwa płuca"

Prezes PiS zauważył, że "to istota tego porozumienia, czyli będzie takie bardzo mocne forum do pozytywnej działalności, z punktu widzenia partii i przede wszystkim będzie sytuacja, w której partia będzie miała dwa płuca".

– To nie jest tylko pomysł, przy całym szacunku, pana premiera, to szersze przeświadczenie w partii – powiedział.

Prezes PiS pochwalił rządy Mateusza Morawieckiego.

– Tutaj premier rządu, na prawdę w sprawie rozwoju gospodarczego, poprawy sytuacji, w bardzo różnych dziedzinach, częściach społeczeństwa zrobił bardzo wiele. To jest tyle. Ta sytuacja powinna zostać zorganizowana szybko, jak najszybciej. Te późniejsze decyzje, co do rozwoju tych wszystkich struktur będzie podejmowało prezydium komitetu politycznego – przyznał. Ocenił, że dyskusja z byłym premierem "była bardzo szeroka".

Co powiedział były premier?

Z kolei Mateusz Morawiecki mówił, że chce "z całą mocą podkreślić, że rzeczywiście znaczna część tej dyskusji dotyczyła różnych miejsc w społeczeństwie i w jaki sposób docierać do nich, za pośrednictwem mediów, państwa, internet, oczywiście".

– Dochodzimy do wniosku, że jest naprawdę taka różnorodność środowisk w PiS skupionych pod tym wspólnym mianownikiem, wspólnym parasolem patriotyzmu i woli wyrwania Polski z tych szpon złego, bardzo złego rządu premiera Tuska – powiedział były szef rządu.

Dodał, że "koncentrujemy się wszyscy w całym obozie patriotycznym na walce z tym rządem bezprawia, rządem braku ambicji, rządem zapaści w Narodowym Funduszu Zdrowia, (...) rządem gigantycznej dziury budżetowej".

– Wszystkie osoby, którym naprawdę na sercu leży szybki, dynamiczny rozwój Polski, mogą być przekonane co do tego, że Prawo i Sprawiedliwość jest właściwą odpowiedzią na takie wyzwanie, z którym się wszyscy teraz spotykamy i rzeczywiście tego dotyczyła nasza długa dyskusja z panem prezesem – mówił wiceprezes PiS.

Ocenił, że "rzeczywiście znaczna część tej dyskusji dotyczyła bardzo różnych miejsc w naszym społeczeństwie i w jaki sposób docierać do nich". – Odpowiednie skonstruowanie oferty i wyjście z tą ofertą jest bardzo ważnym zadaniem naszych, nazwę to tak, podśrodowisk w Prawie i Sprawiedliwości i stowarzyszenie "Rozwój Plus" temu właśnie ma generalnie służyć, również w ramach rady eksperckiej – podkreślił.

Mateusz Morawiecki ocenił, ze "my chcemy być otwarci wobec różnych środowisk właśnie po to też, żeby budować naszą zdolność koalicyjną, ale też przede wszystkim budować naszą siłę przekazu na najróżniejsze sposoby".

Morawiecki powołał stowarzyszenie "Rozwój Plus"

W środę Mateusz Morawiecki potwierdził, że powołał stowarzyszenie "Rozwój Plus".

W czwartek po spotkaniu władz PiS, rzecznik prasowy partii Rafał Bochenek poinformował, że stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego jest sprzeczne ze statutem PiS, a to rodzi konsekwencje dyscyplinarne.

Jarosław Kaczyński w piątek podczas konferencji prasowej w Sejmie, powiedział, że "trzeba wybrać – i jasno mówię – że dla ludzi, którzy by się w to angażowali, miejsc na naszych listach nie będzie". – I będą wyciągane także inne wnioski wynikające ze statutu związane z tego rodzaju aktywnością – oświadczył prezes PiS.

