"Doszło do porozumienia". Kulisy spotkania byłych premierów PiS

Były premier Mateusz Morawiecki spotkał się w poniedziałek z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Zdjęcie ze spotkania zamieścił w internecie eurodeputowany tej partii Adam Bielan.

"Są pomysły, jest porozumienie i wspólny kierunek. A że czasem iskrzy? Kto się lubi, ten się czubi" – napisał Bielan w poście opublikowanym w nocy w serwisie X.

Spotkanie Morawieckiego z Kaczyńskim. Bielan o szczegółach

Więcej szczegółów Bielan ujawnił w rozmowie z "Super Expressem". "Spotkanie trwało ponad sześć godzin i miało charakter kolacji. To właśnie przy stole miało dojść do przełamania napięć i wypracowania wspólnego stanowiska" – czytamy.

– To była długa, ponad 6-godzinna kolacja. Doszło do porozumienia – oświadczył europoseł PiS. Jak dodał, "na stole królowała polska kuchnia, były pierogi ruskie, z mięsem, z kaszą, placki ziemniaczane i obowiązkowa herbata".

Spotkanie odbyło się w związku z ostrym sporem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości o założone przez byłego premiera stowarzyszenie Rozwój Plus, do którego przystąpiło kilkudziesięciu parlamentarzystów PiS.

Kaczyński zagroził członkom stowarzyszenia, że nie znajdą się na listach wyborczych jego partii. Morawiecki zapewnił jednak, że na listach będą, a prezes PiS został – jego zdaniem – wprowadzony w błąd.

Były premier tłumaczy, że poprzez stowarzyszenie chce wspierać PiS i trafić do wyborców centroprawicowych.

Morawiecki stał na czele rządu w latach 2017-2023, natomiast Kaczyński w latach 2006-2007.

Konflikt w PiS. Wyborcy widzą, że politycy zajmują się sami sobą

Według najnowszego sondażu United Serveys dla Wirtualnej Polski, stowarzyszenie Morawieckiego mogłoby liczyć na 5,1 proc. poparcia, czyli minimalnie przekroczyć próg wyborczy i wprowadzić do Sejmu 14 posłów.

Koalicja Obywatelska zdobyłaby 32,1 proc. głosów i 195 mandatów, a PiS – 20,3 proc. i 115 miejsc w Sejmie.

W zeszłym tygodniu CBOS opublikował badanie, w którym poparcie dla partii Kaczyńskiego wynosi tylko 18,2 proc. To najgorszy wynik PiS od czasu wyborów parlamentarnych w 2023 r.

