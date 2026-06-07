Zełenskiemu pokazać figę!

SPODE ŁBA Burzę patriotycznych emocji wywołała w Polsce decyzja Wołodymyra Zełenskiego, nadająca jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwę „Bohaterów UPA”.
Oburzenie wyraził prezydent Karol Nawrocki. Zapowiedział on nawet złożenie wniosku o odebranie ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego. Liczni politycy PiS odnieśli się do tego pomysłu z entuzjazmem. Sprawiają oni wrażenie, jakby nowiny o promowaniu na Ukrainie kultu UPA spadły na nich „jak grom z jasnego nieba”, a ostatnie lata przespali w tatrzańskiej jaskini, obok rycerzy Łokietka.
Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.