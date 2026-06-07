Zełenskiemu pokazać figę!

Oburzenie wyraził prezydent Karol Nawrocki. Zapowiedział on nawet złożenie wniosku o odebranie ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego. Liczni politycy PiS odnieśli się do tego pomysłu z entuzjazmem. Sprawiają oni wrażenie, jakby nowiny o promowaniu na Ukrainie kultu UPA spadły na nich „jak grom z jasnego nieba”, a ostatnie lata przespali w tatrzańskiej jaskini, obok rycerzy Łokietka.