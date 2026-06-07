Zełenskiemu pokazać figę!
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Opinie
  • Dariusz WieromiejczykAutor:Dariusz Wieromiejczyk

Zełenskiemu pokazać figę!

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski Źródło: PAP/EPA / RONALD WITTEK
SPODE ŁBA Burzę patriotycznych emocji wywołała w Polsce decyzja Wołodymyra Zełenskiego, nadająca jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwę „Bohaterów UPA”.

Oburzenie wyraził prezydent Karol Nawrocki. Zapowiedział on nawet złożenie wniosku o odebranie ukraińskiemu prezydentowi Orderu Orła Białego. Liczni politycy PiS odnieśli się do tego pomysłu z entuzjazmem. Sprawiają oni wrażenie, jakby nowiny o promowaniu na Ukrainie kultu UPA spadły na nich „jak grom z jasnego nieba”, a ostatnie lata przespali w tatrzańskiej jaskini, obok rycerzy Łokietka.

Felieton zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.
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